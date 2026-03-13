'JOŠ RAKETA ĆEMO DA IMAMO, NE SAMO TIH, RAZNIH' Vučić komentarisao izjavu Plenkovića: Šta treba? Da topim tenkove? Da uništavam vojsku kao što su drugi radili?

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić govorio je i o Hrvatskoj i komentarima premijera Andreja Plenkovića na račun srpskih raketa.

- Ja da kontaktiram NATO, što on? Ja mogu da kontaktiram, da im lepo kažem, da ih pozovem, i da im pokažem sve što ih interesuje. Mi se time ponosimo, ne stidimo se. Šta treba? Da topim tenkove? Da uništavam vojsku kao što su drugi radili? Mi ćemo još raketa da imamo, ne samo tih. Raznih raketa ćemo da imamo. Još oruđa i oružja da kupujemo i uradimo. Odmah da vam kažem, u Zalivu, strašna je potreba za našim pasarsima. Strašna potreba. Sada imamo 5000 pasarsa, svih 5000 smo mogli da prodamo.

- Zato što šahide iranske ne može da džemujete, uhvatite iz meni nepoznatih razloga. Tehnički se ne razumem u to, i ne mogu da ih love najskupljim raketama, patriotama itd. Dakle, i potrebno je da imate topove od 40mm i sve druge stvari i time štite stanovništvo posebno u onim velikim oblakoderima. Nastavićemo mi to.

- Što se toga tiče, nek uzmu više 'artije, da češće pišu NATO-u. Ali ne moraju da se muče, samo meni nek kažu da prijavim NATO-u. Kome god hoće da prijavim, ja hoću. Samo da kažem ovo je Srbija. Ovde Srbija odlučuje šta će da ima. Srbija je suverena i nezavisna zemlja i Srbija će biti u stanju da samu sebe odbrani - istakao je Vučić.

Vučić je naglasio da se ne brine zbog komentara Hrvatske.

- Ne sekiram se ja za njih. Što se tiče NATO-a, neka piše. Ako treba pomoć u pisanju, ako mu trebaju dodatne informacije, fotografije, video sve mogu da mu dostavim. Ovu zemlju ne uređuje ni on ni NATO, već građani Srbije - zaključio je on.

