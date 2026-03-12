Vučić o modernizaciji srpske vojske: Imamo još mnogo toga što niste videli, nastavićemo da nabavljamo

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je govoreći o godišnjici ubistva bivšeg premijera Zorana Đinđića rekao je da je pristojan čovek i da ne želi da govori o političkim razlikama.

- Ogromna tragedija za zemlju kada vam predsednik Vlade bude ubijen. Posotje stvari koje su bile relativno dobro rađene, mnoge stvari koje su loše rađene i to i danas mislim. Da vas pitam šta su to bili rezultati u te 3 godine, sem što smo ostali bez zajedničke države, da bi nam se Crna Gora otcepila, što nismo ništa izgradili i uradili. Bio je obrazovan čovek, velike energije i naravno da je to velika nesreća za našu zemlju - rekao je Vučić gostujući na Radio-televiziji Srbije (RTS).

Rekao je su u martu bili veoma teški događaji.

- On je od lidera DOS-a uz KOštunicu bio ključni, a došao je kao velika nada posle toga Boris Tadić. Druga je stvar što ni tu nismo mogl ida vidimo mnogo politike, planova i programa i rezultata. Nije pitanje da li možete da promenite lice zemlje za 2 godine, ne možete, ne možete ni za 50, ali možete da nešto uradite. Ne mogu da se setim, sem što je otišla Crna Gora, Kosovo - kaže Vučić.

Kaže da nem ože da govori o ratku Mladiću jer bi ugrozio delimično interese nnaše zemlje.

- Istorija neka sudi, svako ima i loše i dobre strane. Ja sam njegov savremenik, a to ću da prepustim generacijama u budućnosti da sude - kaže Vučić i kaže da Ratko Mladić treba da ima bolje lečenje i tretman.

Upitao je jesu li merili kakav je odnos prema Miloševiću, a kakav prema Đinđiću.

- Nikad se nisam bavio slikama. Milošević je ima osvoje greške, kao i ja, bio je inteligentan, redak talenat za politiku i napravi oje neke ne male greške. Isto mislim za Đinđića i za sebe. Nisam siguran da je do kraja razumeo posledice sak ojima ćemo se suočiti i da je reagovao blagovremeno od trenutka NATO agresije, nije verovao da može to da se dogodi - kaže Vučić i istakoa je da je morao da zažtiti zemlju malo više.

Kaže da mu je lako da danas pametuje i da govori svakojaje stavove i mišljenja.

- Ne mogu da budem u njegovim cipelama, iak osam razmišljao. Nije bilo lako u njegovo vreme, pritisnut sa svih strana. A onda ne možete da isporučite zbog međ. situacije sve što je obećano narodu. Ne možeš da igraš utakmicu u kojoj ne učestvuješ, hvalili smo se da ne učestvujemo u ratu, a tako nam se sve i završilo. To je problem danas i sa drugim zemljama koje kažu da ne učestvuju, ili učestvuješ sasvim, ili ne uopšte. Nema toga usput ćemo, jer se tako sukobi ne dobijaju - kaže predsednik.

Isitče da danas nemamo rat, sukobe, destabilizaciju zemlje, čak i kada je pokušana pre 15 meseci.

- Nijednu glavu nismo na ulici izgubili. Napravili smo najveći napredak ekonomski u istoriji Srbije, ali nije dovoljno. Uspeli smo da zaustavimo proces daljeg ponižavanja Srba i da klimnemo glavom i kažemo Kosov je nezavisno u nemogućim uslovima, pokazali smo da možemo da čuvamo identite i snagu našeg naroda, a da nikoga ne ugrozimo.

O Plenkoviću i vojnom savezu Priština-Tirana-Zagreb- Za mene nema lakih stvari, naravno da imam strah od vojnog saveza, predsednik sam koji hoće da nasleđe bude mir, a ne rat. Usred ničegap ojavljuje se vojna alijansa Prištine, Tirane i Zagreba. U strahu sam za život svakog građanima ove zemlje. Moram da čuvam stabilnost kao predsednik zemlje, jedini sa punim legitimitetom, jedini stvarno izabran, to je moja obaveza i dužnost.

- Ako nemate objašnjenje zašto ste to nbapravili, jasno mi je. Sa njim uvek pristojno razgovaram, rekao mi je da nije upereno protiv Srbije, da tome pridajemo veliki značaj.

O najnovijim kineskim raketama

- A to što je rekao da će da upozori NATO na oružje, godinu dana slušate priču da Srbija neće dobiti nikad dobiti meteor raketu, a oni će valjda meteor, oni su bolji i jači nego mi. I mi ćutimo, ja kažem da zato što ste veoma jaki. A onda su se u čudu našli kad su videli da imamo rakete, ja sam vam govorio da imamo stvari koje ne pokazujemo. Ovo je slučajno slikano. Strašno su skupe rakete, mi smo dobili popust mali, ali su strašno skupe.

- Reč je o raketama vazduh-zemlja. Čestitam našim inženjerima, uspešn osmo izvršili integraciju kineske rakete na ruskog lovca na mig-29 i ovo su najbolje opremljeni migovi u celoj Evropi i svetu. Znači da gađate ciljeve na zemlji, rakete razorne moći, i do 200 i do 400 km udaljenosti. Imamo značajan broj raketa i imaćemo ih još više. Pokazale su se kao najbolje u ratu Indije i Pakistana i uništile su radarski sistem S-400.

- Imamo još mnogo toga što niste videli, nastavićemo da nabavljamo. Što se NATO tiče, imamo korektne odnose, mi nećemo u NATO, čuvaćemo neutralnost. Što se Hrvatske tiče, sve su u radili da sruše Srbiju, oni su bili glavna logistička pdorška za rušenje Srbije, drže ljude osumnjičene za najteža krivična dela, sprovode najgoru kampanju. Brutalno se mešaju u unutrašnje stvari naše zemlje. Mi sa NATO imam dobro odnose. A da Zagreb odlučuje kako će Srbija da štitie zemlju, dok sam ja predsednik, neće odlučivati.

- Pripremamo se za njihov napad, oni formiraju savez da nas napadnu. Oni čekaju trenutak koji će se deisti u budućnosti kada izbije veliki sukob Evrope i Rusije i na Bliskom istoku. Mi sve što radimo, radim oda se odbranimo. Čekaju haos u svetu kada im se ukaže prilika.

- Ljudi ne moraju da brinu, Srbija ima dovoljno odvraćajuće snage za sva tri entiteta. Možete mirno da spavate, građani mogu mirno da spavaju, da sačuva suverenitet, integritet, neće napasti, jer znaju kakav bi odgovor usledio.

"Imamo svakodnevne kontakte sa Amerikancima, više radimo nego što pričamo"

- Imam svakodnevne kontakte sa američkom adminsitracijom, više radimo nego što pričamo i nadam se da će odnosi biti još bolji. Trampova administracija jer veoma zainteresovana za zaštitu hrišćanskih vrednosti, to je dobra vest za Republiku Srpsku.

- Reč je o 10.000 Srba koji žive na KiM i 500 profesora koji rade na prištinskom univerzitetu izmeštenom u KM i malim delom lekara i nastavnika. Na putu smo da nađemo rešenje koje ne bi značilo katastrofu za naš narod, a laka rešenja ne postoje. To je udar na prosvetu i zdravstvo.

- Naredne nedelje ću otići i sesti na kontejner i čekati naše ljude koji ulaze i izlaze preko administrativnog prelaza i da vidim šta je to što možemo da im pomognemo. Naši ljudi su zabrinuti i želim da budem sa njima i pomognem im. Sem te mere od 20 000 , videćemo nove mere za one koje su siromašni da dobiju jednorkatku pomoć od države da znaju koliko ih molim da čuvaju sprsko ime i prezime i ostanu na ognjištima.

- Najteže je pod Kuritjem, ali strateških razlika tu nema. Hvala Rami na tome što je rekao, pohvalio me je, rekao je da je Vučiću Kosovo noćna mora. Ja mislim da je noćna mora svim ljudima slobodarskog opredeljenja širom sveta, Kosovo je otvorilo Pandorinu kutiju, ništa se danas ne bi dogodilo da nisu to uradili. Danska je bila prva koja je priznala kosovsku nezavisnost u Evropi, a pogledajte šta im se danas dešava. Vidite kak ose sve okrene kad ne poštujete međ. pravo.

O ratovima i situaciji u Evropi i svetu

- Italija i Nemačka se naoružavaju neverovatnom brzinom, čestitam im kako to uspevaju. Samo št oen vidim mnogo defanzivnog oružja, pomalo se razumem. Jeste li čuli nekog predsednika u svetu da je tako otvoreno rekao da će Rusija napasti Ukrajinu i da će Amerika napasti Iran. Nisam ja to rekao jer sam baba Vanga ili analitičar, nego zato što mi je neko od njih to rekao. Živećemo u užasnom teškom vremenu, zato nam je potrebna stabilnost.

- Kako mislite da se završi rat Ukrajine i Rusije? Ja da vam kažem, ne može da se desi dogovor, mora neko da bude blizu pobede da bi predao partiju. Kad je neizvesna partija, nema dogovora. Rusiji ide tešk oda pobedi, mnogo teško, ali Rusija ne može da izgubi, ima previše nuklearnih bojevih glava. Ne sme da dozvoli sebi luksuz da izgubi. Koalicija voljnih, to će biti nova super struktura unutar Evrope, uz pojačanu saradnju novog para Nemačka-Italija. Francuska ima drugu ulogu. Kada to sagledate, ja vam kažete ne može da se završi rat sada Rusija-Ukrajina. Tramp se čudi, možete da se čudite koliko hoćete, a to bez upotrebe teže sile neće moći da se ostvari, nema kraja tog sukoba u narednim mesecima.

O ceni goriva i nafti

- Imate zemlje Zaliva, svi su posvađani sa Iranom, jer ih je napao, ali Amerika je napala Iran. Kuda će nafta da ide? Sutra se određuje cena goriva, ne znamo još kako ćemo da izađemo, jer ćemo noćas da zasedamo.

- Večeras je oko 99 dolara cena nafte po barelu. Sutra bi bila 246 dinara cena dizela, da idemo po tome. Mi to ne možemo da dopustimo, jer bi podstakli inflaciju, ja hoću da brinem o građanima. Hoću da naši penzioneri i maldi ljudi da u ovako teškim okolnostima da sei zborimo. Mi akcizu možemo daspustimo samo 20 posto, to je nepunih 15 dinara, to je 231 dinar. Da bi naftaši imali računicu, sutra bi cena trebala da bude 231, odnosno 226 dinara. Mi to ne možemo da dopustimo, sutra može da skoči 4,5 dinara, ne sme više. A šta ćemo da radimo kad skoči nafta na 150 dolara?

- Problem je što tanker nosi 120 mrtvih ljudi, drugi problem, izlije se tanker u Ormuski moreuz, ko plaća to?

- Moj predlog je da izađemo sa rezervama, snabdevamo naše naftne kompanije, dam ogu da zarade na marži, ljudi ne moraj uda brinu, neće biti nestašice goriva. Imam onafte za još 93 dana, a bez da proizvodimo, a proizvodimo. Idemo sa rezervama, spuštamo akcizu 20 posto, da bismo zaštitili građane. Ne sme dizel da nam pređe 210 dinara, a onda da gledma odalje da spuštamo. Ne morate ljudi da brinete. Nećemo dozvoliti ludačke cene, štitićemo naše građane, naš je posao da ne spavamo i da brinemo.

O Rusiji i Putinu

- Neki koji ne smeju ni avio-liniju da uspostave sa Rusijom su im bolji prijatelji. Nije mi bilo lako oko NIS-a, poštujem Rusiju, poštujem Ameriku, Evropu, ali ja volim Srbiju. Kada vidim da su neke druge zemlje važnije da kupe nešto, a ne mi. Mnogo bih voleo da Orban pobedi na izborima, ali da li sam bio srećan da su oni izabrali Orbana i Mađare, a ne nas, pa nisam.

- Razgovarao sam sa Putinom dva puta uživo o tome, neću da pričam javno o tome, imam poštovanje. Čitao je sa spiska za izvoz oružja, ustanovio sam ko mu je dao spisak i rekao sam mu da je jedan od mojih, izdajnik dostavio. Taj spisak sam video samo ja i još jedan čovek, jer sam tražio da u toj formi da mi preda to i znam da ta zemlja nije ni na jednom spsiku, ali bar znam odakle ste to dobili. On je bio veoma fer, nastavio je da hvali svoju službu. Veliki lider, kada smo izašli, rekao mi je "Delimično si bio u pravu, znaš koji ti je posao".

- Naši vitalni interes je da sa Rusijom imamo dobre odnose. Ondosi između Rusa i Srba nikakva politika ne može da sruši.

