VUČIĆ O GENERALU MLADIĆU: Istorija neka sudi, svako ima i loše i dobre strane

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Vladimir Sporčić ||

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da ne može da govori o Ratku Mladiću jer bi ugrozio delimično interese nnaše zemlje.

- Istorija neka sudi, svako ima i loše i dobre strane. Ja sam njegov savremenik, a to ću da prepustim generacijama u budućnosti da sude - kaže Vučić za Javni servisi kaže da Ratko Mladić treba da ima bolje lečenje i tretman.

- Nikad se nisam bavio slikama. Milošević je ima osvoje greške, kao i ja, bio je inteligentan, redak talenat za politiku i napravioje neke ne male greške. Isto mislim za Đinđića i za sebe. Nisam siguran da je do kraja razumeo posledice sa kojima ćemo se suočiti i da je reagovao blagovremeno od trenutka NATO agresije, nije verovao da može to da se dogodi - kaže Vučić i istakao je da je morao da zaštiti zemlju malo više.

Kaže da mu je lako da danas pametuje i da govori svakojaje stavove i mišljenja.

- Ne mogu da budem u njegovim cipelama, iako sam razmišljao. Nije bilo lako u njegovo vreme, pritisnut sa svih strana. A onda ne možete da isporučite zbog međunarodne situacije sve što je obećano narodu. Ne možeš da igraš utakmicu u kojoj ne učestvuješ, hvalili smo se da ne učestvujemo u ratu, a tako nam se sve i završilo. To je problem danas i sa drugim zemljama koje kažu da ne učestvuju, ili učestvuješ sasvim, ili ne uopšte. Nema toga usput ćemo, jer se tako sukobi ne dobijaju - kaže predsednik.

Autor: S.M.

