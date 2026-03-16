'REČ JE O UŽASNO TEŠKOJ STVARI I TAJ DEČAK JE TOLIKO SENZITIVAN I EMOTIVAN' Vučić o stanju malog Andrije: Mi smo kao država uradili ono što je naš posao

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić večeras govori o svim aktuelnim temama.

Vučić je govoreći o blokaderima rekao da po njima ne sme da postoji to da se čuje drugo mišljenje.

- Kada nemate znanja ni bogzna kakvu pamet, preostaje vam da vređate. U civilizovanim društvima to nije vrednost i norma kojom bi mogli da se dičite. Kod njih je važno "mi smo se uslikali, jeste videli kako smo zviždali" - kazao je Vučić za čačansku televiziju Lav TV.

O malom Andriji

- Ja nisam lekar i ne razumem se u sve to. Reč je o užasno teškoj stvari i taj dečak je toliko senzitivan i emotivan... On ima prelepe i preemotivne oči. Pošto sam saznao o čemu je reč to su ti krvni sudovi koji su zakrčeni u mozgu, ali je on toliko bistar i simpatičan... Kad vidite da se suočavaju roditelji s tim, nemate šta da kažete već da se uzdate u švajcarske lekare koji su najbolji da urade sve u njihovoj moći. Mi smo kao država uradili ono što je naš posao, naša obaveza i to ćemo nastaviti da radimo - kazao je Vučić.

- Ovde se ljudi igraju sa onim što nosi najtežu emociju, a u pitanju su naša deca - rekao je Vučić, komentarišući izjave blokadera o njegovoj poseti malom Andriji koji boluje od retke bolesti.

- Hoće da kažu ljudima "ovaj čovek ne voli decu, a mi volimo". To je ono što oni žele da govore - dodao je predsednik Vučić.

Blokaderi

Zatim je spomenuo kako čuje da okupljeni blokaderi ispred Lav TV u Čačku uživo prate njegovo gostovanje.

- Imaju ljudi telefone, čujem da prate prenos uživo i da im malo kasni ton - šaljivo je prokomentarisao Vučić.

On je najavio dalje ulaganje u fabriku "Milan Blagojević" iz Lučana i podsetio kolika je plata bila 2012. u fabrici, a kolika danas.

- Ako vojska nije dovoljno snažna, ona ne može da bude odvraćajući faktor - ističe Vučić.

Izbori

Govoreći o predstojećim izborima, istakao je da je najvažnije da nastavimo da se borimo.

- Šta god da uradite malo koga ćete da vidite zadovoljnog - rekao je Vučić i dodao da opozicija nema plan i da njih to i ne zanima:

Došao sam samo da bih pokazao nekima da neći oni da mi odlučuju o putanji kretanja.

Predsednik Vučić je rekao da ne treba potcenjivati bolesnu kampanju koja se vodi preko N1 i drugih opozicionih medija.

- Laži koje oni izgovore, tipa dečak je preminuo u privatnoj bolnici, i to kažu jer državi treba sat dva da provere privatne klinike. Da je državna to se proveri za pet minuta - kazao je Vučić.

- Sudija svira penal jednom ili drugom timu, igraju Surdulica i Niš, i jednima i drugima sam ja kriv... Kada ne znate šta viste drugo, onda je to nervoza velika - dodao je Vučić.

Poklon od unuke Dobrice Erića

U studio je stigla Milena Erić, unuka Dobrice Erića i predsedniku uručila poklon.

- Poznavao sam ga, bio je rodoljub veliki - rekao je Vučić.

Potom je rekao da je za Srbiju najveći poklon to što Milena ima šestoro dece.

Milena je proživela torturu od strane blokadera koji su se posipali sirćetom i gađali jajima.

- Svugde su me ljudi pitali u čemu je stvar da blokiraju saobraćaj, ali bitno je da smo prebrodili to - kazao je Vučić.

