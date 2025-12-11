Vučić o izborima u Sečnju: Uvećali smo prednost - Dolazi do polarizacije političke scene, a mi tu dobro stojimo

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić govori ovog jutra o svim važnim temama.

Vučić je govoreći o sastanku u Briselu rekao da su najviše razgovarali o energetskoj stabilnosti, klasterima, kao i njegovoj ideji da sve zemlje zapadnog Balkana pristupe zajedno Evropskoj uniji.

- Ja mislim da je to što sam rekao fer, najbolje rešenje, jedino održivo rešenje. Možda ja grešim, možda oni znaju bolje. To što sam rekao mislim da ima logike i dalje - naveo je Vučić.

Upitan nazire li se rešenje energetske situacije Vučić kaže da kada se prekine platni promet sa NIS-om neće se u 51 mestu imati pumpe.

- Nećete ih imati ni u Tomaševcu, bar na dva mesta u Pirotu, onda će ti ljudi morati da putuju po 30 kilometara da sipaju gorivo - naveo je Vučić i dodao:

Mi ćemo to rešiti 15. januara, izdržaćemo još ovih mesec dana, ali problem je što sad idu Nova godina, Božić...

Kako je rekao, nada se da će razumeti da Srbija ne može da živi bez NIS-a i da smo se zaista žrtvovali ne samo ovih 100 dana, već da mesecima imamo i najave sankcija, a da smo potpisali sve što su Rusi napisali.

- Srbija neće ukrasti ništa, Srbija će, bude li primorana na to, platiti veoma visoku cenu za preduzeće. Dakle, mi smo se pripremili za svaku vrstu scenarija. Mnogi su mislili da je Srbija mala, da nema novca, ne, Srbija ima mnogo više. Smejali su mi se kada sam proveravao koliko ima goriva. Smejali su se kad sam proveravao pirinač, brašno, pa smo otkrili da su krali - podsetio je Vučić.

Kako je rekao, Srbija se dobro i pametno ponašala.

- Mi ćemo ljudima da garantujemo energetsku bezbednost, jer bez nje nema stabilnosti...Energetika je najznačajnija oblast nečije nacionalne ekonomije... Mi mnogo toga treba da izgradimo, osim gasnog interkonektora i naftovod prema Rumuniji, da bismo mogli i dizel da uvozimo iz Konstance.

Neće Srbiju niko imati snage da napadne

Vučić je istakao da neće Srbiju niko imati snage da napadne, da mi kupujemo i pripremamo se i ćutimo.

- A onda ćemo samo da ih iznenadimo. Možda neće biti parade, ali ćemo ih iznenaditi. Dovoljno smo snažni da ih odvratimo - naglasio je Vučić.

"Bilo bi fer da tu optužnicu za Generalštab podignu protiv mene"

- Bilo bi fer da tu optužnicu za Generalštab podignu protiv mene, a to će biti kruna moje karijere! A ne da dižu protiv nekih drugih ljudi, Jelače, Selakovića, koji nisu ništa krivi - naveo je Vučić i dodao:

A zašto će to biti kruna... Meni je ostalo još samo to da se vidi i formalno-pravno kako sam bio progonjen, svakome sam kriv za sve, radio sam u nemogućim uslovima...

Peđa Mijatović mu je, kaže, poslao i poruku da se godinama pitao kako mu je lopta tako završila a Vučić mu je napisao kako se nisi setio da sam ja kriv za tvoju prečku!

Pobedićemo Vučić je rekao da brine o energetskoj situaciji, ali da ćemo rešiti sve i pobediti. Vučić je izrazio nadu i da ćemo sačuvati dobre odnose sa Rusijom.

Klaster 3

Upitan da li će biti konačno otvoren klaster 3 Vučić kaže da ne zna, da postoji mogućnost za to, ali da ne zna.

- Hrvatska učini sve, ali na drugačiji način, oni rade iza zatvorenih vrata protiv nas - naveo je Vučić.

Kako je rekao neće da se pravi da ne zna, zna da oni na svakom mestu rade protiv Srbije i njega.

- Ne mislim da će to biti odlučujuće - kazao je Vučić.

Predsednik Vučić je rekao i da se Hrvatska ozbiljno naoružava.

Pripreme za premijersku funkciju?!

Vučić je rekao da su godinama govorili da će menjati Ustav da bi mogao da bude predsednik.

- Ustav neće biti menjan, predsednik će biti neko drugi, a o premijeru ćemo pričati drugi put. Narod je taj koji bira vlast. Ja nisam rekao da ću se kandidovati za premijera, ja sam rekao da ne znam. Oni kaži da ću još da vladam onda, pa kako ću, ako me narod ne voli - upitao je Vučić.

Kako je rekao, u Srbiji kada nemaju argumente i činjenice onda se služe jeftinim trikovima.

Govorili su da neće smeti da šeta Nišom, Vučić kaže da će tek da prošeta.

- Idem u jednu, pa u drugu fabriku, onda ću večeras da šetam - najavio je Vučić.

Izbori u Sečnju

Vučić je govoreći o izborima u Sečnju rekao da su rezultati uglavnom slični kada se izbori ponove u roku od desetak dana, te dodao da je SNS dobio 71 odsto, a blokadareska lista 22 odsto.

- Međutim, mi smo zabeležili 23 glasa više. Mi dobro stojimo jer ljudi sa nama znaju za šta glasaju - kazao je Vučić za TV Prva.

Kako je rekao, to je za njega važan signal koji govori o poverenju naroda.

- Ja vidim inače u istraživanju javnog mnjenja i jasno mi je da dolazi do polarizacije političke scene, a mi tu dobro stojimo. Nama ostaje da radimo - naveo je Vučić i istakao da će se radovi nastaviti i u Sečnju i drugim mestima.

Još jedna faza aerodroma u Nišu

Vučić je rekao da će se na aerodromu graditi još jedna faza i istakao da je kargo saobraćaj na svom maksimumu.

- Uskoro kreću letovi za Dortmund a moramo da gledamo i kako da za sever Italije vratimo lou-kost letove, kao i da još jedan let Er Srbije premestimo na aerodrom Niš. Niški aerodrom je bolje pozicioniran od beogradskog, radićemo na tome, gledaćemo da ga podižemo još dalje. Danas je veliki dan za nas - naveo je Vučić i dodao da će obići značanje kompanije i fabrike.

- Danas je u Nišu prosečna plata 900 evra, a od biće i viša - rekao je Vučić i dodao da je to razlog za odlazak Geoxa i Leonija, jer naše plate više nisu male.

Vučić je istakao da bez fabrika i industrije nema života.

- Mnogo toga smo napravili u Nišu - naveo je Vučić i dodao da će se graditi stadion u Čairu za 15.000 gledalalaca.

Vučić je rekao da je od presudnog značaja za njega porodilište.

- Radimo rekontstrukciju, dogradnju Klinčkog centra Niš - najavio je Vučić i dodao da se gradi poliklinika sa specijalističkim ambulantama, kao i psihijatrijska klinika.

Mnogo toga je pred nama, Narodni muzej, drugačije lice Srbije.

Otvaranje fabrike Ariston Cimate Solutions

Predsednik Vučić danas boravi u Nišu gde će prisustvovati svečanom otvaranju fabrike za proizvodnju cilindara, rezervoara i toplotnih pumpi Ariston Cimate Solutions u 12 časova.

Podsetimo, predsednik Vučić će nakon svečanog otvaranja obići završne radove logističko-industrijskog parka CTPark.

Autor: Pink.rs