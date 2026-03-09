PREDSEDNIK VUČIĆ O ENERGETSKOJ SITUACIJI: Noćas sam zvao predsednika Vlade i tražio da uvedu zabranu izvoza nafte

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić govori o važnim i aktuelnim temama za kanal TV Kula.

Predsednik je na samom početku upitan da prokomentariše kako mu se danas čini Kula istakavši da nikada nije zadovoljan.

- Ako ste zadovoljni previše onda ne tražite od sebe da radite više. To što je danas mnogo manje nezaposlenosti nego ranije ne znači da danas nemamo nezaposlenosti u Kuli. Ne znači da ne moramo da rešamo probleme od A.D. Bačka Sivac. Mislim da je za Kulu od presudnog značaja, i to ljudi najčešće ne osećaju kao važnu stvar, a to je Smajli, brza saobraćajnica koja ide od Bačkog Brega, Sombora, Kule, Vrbasa prema Srbobranu, Bečeju, Novom Bečeju, Kikindi i rumunskoj granici. - rekao je Vučić.

Predsednik Srbije je izjavio da država trenutno ima dovoljno nafte i naftnih derivata, ali da su globalna kretanja na tržištu energenata veoma neizvesna.

- Radimo na tome da obezbedimo dovoljne količine nafte i naftnih derivata. Noćas u 23.20 pozvao sam predsednika Vlade i zamolio ga da danas donesu odluku o zabrani izvoza nafte i naftnih derivata. Video sam šta se dešava u regionu. Tuku se. Austrijanci odlaze u Sloveniju i tamo kupuju gorivo, u Crnoj Gori su redovi na pumpama. Kod nas toga nema jer građani znaju da imamo rezerve - rekao je Vučić.

Prema njegovim rečima, Srbija raspolaže značajnim zalihama energenata.

- Sa operativnim rezervama koje imamo u rafineriji, rezerve nafte i naftnih derivata dovoljne su za više od 90 dana. Govorio sam ranije samo o onome što je u našim državnim rezervoarima, ali ukupno imamo dovoljno goriva - rekao je Vučić.

Ipak, upozorio je da period koji dolazi neće biti lak zbog naglog skoka cena na svetskom tržištu.

- Moramo da vidimo kako da obezbedimo i koliko-toliko normalnu cenu. Cena nafte je bila oko 65 dolara po barelu, a sada je preko 100 dolara. U jednom trenutku bila je i 117 dolara. Istina, nešto je pala nakon najava da će biti puštene strateške rezerve, ali je i dalje za 50 do 60 odsto viša nego pre nekoliko dana - rekao je Vučić.

Vučić je istakao da će ljudi moći lakše da dišu kada se ostvare svi planovi za Kulu, da će grad biti lepši i uređeniji, i da neće biti potrebno da se svake godine ponovo asvaltiraju ulice zato što ih kamioni razaraju i uništavaju.

- Tek kada to ostvarite onda ozbiljni i veliki investitori hoće da razmatraju dolazak u Kulu i Sombor. Tek kad budemo završili kanalizaciju i vodovod svuda tek tada će ljudi moći da kažu. To nije mali novac. To Zapadno Bački okrug da sam gradi ne bi izgradio za 200 godina. Najvažnije je što će to da dovodi investitore ili dva velika investitora, ako računamo i Vrbas onda tri.

Dodaje da će uskoro krenuti voz do Budimpešte, da će ljudi moći da odu na kafu u prestonicu Mađarske i vrate se kući uveče.

- Dakle, ja mislim da je od izuzetnog značaja da mi to razumemo, ali da uvek shvatimo da može bolje i više. Ovde je jedna gospođa rekla, možda ste čuli, kaže: "Molim te Vučiću, ti posveti pažnju Kuli, Crvenki i Sivcu, ja onda znam da će biti dobro". Ja verujem u ljude koji ovde vode, ali da budem iskren, moja ideja je bio "Smajli". To je bila moja ideja, da izvučemo ljude iz Zapadnobačkog okruga iz svih problema - naglasio je on.

Time će čitav ovaj kraj dobiti novi život, rekao je predsednik.

On se zahvalio na gostoprimstvu svima u Kuli, i pozvao je ljude da 29. izađu na lokalne izbore i glasaju po svojoj savesti.

- Da veruju delima, jer bi nas skupo i preskupo koštao voluntarizam, neozbiljnost i neodgovornost. To smo videli posle 2000. godine kada su nam sve fabrike uništene i razorene, sve je završilo u privatnim džepovima. Treba nam poštena i odgovorna politika. Ja da nudim kule i gradove, da će da cveta cveće, neće, biće bezbroj problema, ali radićemo zajedno. Ja verujem da će građani Kule umeti da izaberu - rekao je predsednik Vučić.

Autor: Iva Besarabić