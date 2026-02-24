Vučić o hapšenju osumnjičenih za planiranje njegovog atentata: Imamo sve snimljeno kao dokazni materijal

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, rekao je danas, odgovarajući na pitanje novinara o hapšenju osumnjičenih za planiranje njegovog ubistva, da nije ulazio u detalje i da ne zna o kojim je licima reč, ali da zna odakle su i koliko imaju godina.

- Kako bi trebalo da mi tuku dete da crkne, do toga da ga kolju. Reč je o ljudima koji bi da kolju nečiju decu. Imamo snimljeno kao dokazni materijal. Raznih ljudi ima. Šta da radite? Kada bih vam rekao razlog, ne biste mi verovali. Zasnovano je na lažima koje su negde mogli da pročitaju - kazao je Vučić.

Autor: D.Bošković