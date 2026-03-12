VUČIĆ O ATENTATU NA ĐINĐIĆA: Ogromna je tragedija za zemlju kada vam predsednik Vlade bude ubijen

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je govoreći o godišnjici ubistva bivšeg premijera Zorana Đinđića da je ogromna tragedija za zemlju kada predsednik Vlade bude ubijen.

- Postoje stvari koje su bile relativno dobro rađene, mnoge stvari koje su loše rađene i to i danas mislim. Da vas pitam šta su to bili rezultati u te 3 godine, sem što smo ostali bez zajedničke države, da bi nam se Crna Gora otcepila, što nismo ništa izgradili i uradili. Bio je obrazovan čovek, velike energije i naravno da je to velika nesreća za našu zemlju - rekao je Vučić za Javni servis.

Rekao je su u martu bili veoma teški događaji.

- On je od lidera DOS-a uz KOštunicu bio ključni, a došao je kao velika nada posle toga Boris Tadić. Druga je stvar što ni tu nismo mogl ida vidimo mnogo politike, planova i programa i rezultata. Nije pitanje da li možete da promenite lice zemlje za 2 godine, ne možete, ne možete ni za 50, ali možete da nešto uradite. Ne mogu da se setim, sem što je otišla Crna Gora, Kosovo - kaže Vučić.

Autor: S.M.