U Hrvatskoj vri zbog srpskih raketa! Optužuju jedni druge i pitaju ko je koga slagao (VIDEO)

U Hrvatskoj danima traje panika zbog srpskih raketa, a to još jednom pokazuje da je Srbija i naš predsednik Aleksandar Vučić trn u oku Hrvatima koji prate svaki njegov korak.

Naime, u državnom vrhu Hrvatske doslovno leti perje, a tema je jačanja vojne moći Srbije i razvoja savremenih raketnih sistema.

- Imamo situaciju dva gluva telefona (Milanović i Plenković) kojoj se sada pridodao i treći gluvi telefon, a to je ministar obrane Anušić. I jako je važno isterati na čistac ko je u ovoj priči oko srpskih raketa iz Kine lagao ili ako niko nije lagao, ko nije izvestio onoga koga je morao izvesti. Ministar obrane Anušić u jednom intervjuu kaže da mi već 7-8 meseci za to znamo. E sad, ako ga izvestila SOA i VSOA, ona izveštava i predsednika i predsednika Vlade i ministra obrane. Ako Anušić govori istinu, da je on znao 7-8 meseci, zašto nije obavestio Plenkovića? Ako su znala obojica, zašto Plenković glumi da ne zna i da će sada pisati pismo NATO, zašto naša misija nije obavestila NATO već pre 7-8 meseci, ako Anušić govori istinu? Dakle, ovde je prvo potrebno ustanoviti ko laže. A drugo, ako niko ne laže, zašto Anušić nije izvestio Plenkovića? - glasi izjava hrvatskog poslanika u hrvatskom Saboru Nina Raspudića.

U Hrvatskoj svađe i sukobi na sve strane i jedno ključno pitanje - "Ko u Hrvatskom vrhu laže?".

Podsetimo, srpska nabavka supersoničnih raketa iz Kine podigla je ozbiljnu prašinu u Hrvatskoj proteklih dana.

Vojni analitičar iz Hrvatske Goran Redžepović govorio je za podkast "Prvi glas" o kineskim raketama i došao do zaključka da "se ne vodi trka u naoružanju između Srbije i Hrvatske već Srbije i NATO".

- Ta nabavka, pre svega, služi da se demonstrira superiornost Srbije nad Hrvatskom. U sadašnjim okolnostima ne bi trebalo da strahujemo od te rakete, iako nemamo vojnu odbranu za nju, a u dometu je Zagreb, čak i Rijeka. Dakle, ako se lansira iz reona Novog Sada, nakon poletanja sa Batajnice, taj MiG-29 ako lansira, on može bez problema dosegnuti Zagreb i Rijeku - kazao je.

Takođe, hrvatski premijer Andrej Plenković priznao je da kineske balističke rakete CM-400, koje nose srpski migovi 29, predstavljaju razorno oružje koje nije viđeno u Evropi.

Nakon što je najavio da će kukati NATO zbog srpskih raketa, Plenković je otišao i korak dalje i priznao da takve rakete nisu viđene na evropskom kontinentu.

Autor: Pink.rs