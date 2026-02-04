IZLJUBOMORISALA JE: Asmin uveren da Aneli kipti od besa zbog njegove prisnosti sa Jovanom pevačicom i Sandrom! (VIDEO)

Uveren da su mu one trn u oku!

Dača Virijević i Asmin Durdžić razgovarali su o dešavanjima u Beloj kući i odžanoj žurki u Eliti.

- Ja sam rekao Maji ''gde je Aneli, tvoja drugarica'', Maja je rekla da su sve namerno radile. Onda su vređale Jovanu Cvijanović, govorile su da ne zna da se ponaša kada popije. Je l' ste se poljubili vas dvoje, Jovana i ti? - rekao je Dača.

- Nismo se u usta poljubili - rekao je Asmin.

- Aneli nikad ne bi priznala koliko je izljubomorisala na Sandru i Jovanu pevačicu - rekao je Dača.

- Jeste, naravno - kazao je Asmin.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: S.Z.