AKTUELNO

Zadruga

IZLJUBOMORISALA JE: Asmin uveren da Aneli kipti od besa zbog njegove prisnosti sa Jovanom pevačicom i Sandrom! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Uveren da su mu one trn u oku!

Dača Virijević i Asmin Durdžić razgovarali su o dešavanjima u Beloj kući i odžanoj žurki u Eliti.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja sam rekao Maji ''gde je Aneli, tvoja drugarica'', Maja je rekla da su sve namerno radile. Onda su vređale Jovanu Cvijanović, govorile su da ne zna da se ponaša kada popije. Je l' ste se poljubili vas dvoje, Jovana i ti? - rekao je Dača.

- Nismo se u usta poljubili - rekao je Asmin.

- Aneli nikad ne bi priznala koliko je izljubomorisala na Sandru i Jovanu pevačicu - rekao je Dača.

- Jeste, naravno - kazao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: S.Z.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Osećam se potčinjeno: Ivan otkrio kako gleda na odnos sa Jelenom, pa se osvrnuo na njeno šurovanje sa Đedovićem! (VIDEO)

Zadruga

Nastavili trač partiju: Aleksandra i Ivan opleli po Jeleni u izolaciji! (VIDEO)

Zadruga

PRONAŠLA UTOČIŠTE PORED NJEGA! Miljana se požalila Zoli na Bebicino ponašanje, on joj dao savet ZLATA VREDAN! (VIDEO)

Zadruga

Aneli je nepoštena prema meni, a Maja prema Asminu! Janjuš rešio da UNIŠTI SVOJE BIVŠE, obratio se i Takiju! (VIDEO)

Ostali sportovi

SRAMNA IZJAVA NADALA: Najbolje je da se Novak Đoković povredi

Politika

Ustaše lude zbog snage Srbije! Zakukali: Zašto se Srbi toliko naoružavaju?