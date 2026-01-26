Aneli je nepoštena prema meni, a Maja prema Asminu! Janjuš rešio da UNIŠTI SVOJE BIVŠE, obratio se i Takiju! (VIDEO)

One su mu prve na listi.

Učesnici danas imaju veoma nezahvalnu anketu, biraju najnepoštenije osobe u Beloj kući, a prvi je svoje mišljenje izneo Marko Janjušević Janjuš.

- Najnepoštenija prema meni je Aneli - rekao je Janjuš.

- Ja ću tebe vređati, ti me nisi odbranio od Jakšićke, kao tvoju bivšu devojku - rekla je Aneli.

- Kako mene Asmin poštuje, ti očekuješ da njega vređam, a da tebe hvalim. To je prva osoba koja je nepoštena, druga osoba koja je nepoštena je Maja, ne prema meni, prema meni si najbolja ove godine, oduševljen sam tvojim ponašanjem prema meni. Oduševljen sam svakim trenutkom sa tobom, drago mi je da sam supstio loptu sa tobom i sa Takijem, shvatio je da sam čovek od reči, obećao sam da te neću uvrediti. Ali mislim da si nepoštena prema Asminu. Ti si ta kojoj odgovara vaše druženje, a ne treba uvek da se ogradiš istog sekunda - rekao je Janjuš.

- Ja njega stvarno gotivim, on je meni top za druženje, ali stavljam granicu, isključivo drugarski odnos i ništa više od toga - rekla je Maja.

- Mi smo bliski u prijateljskom odnosu, ali Asmin ti je dosta pomogao u situaciji sa Filipom i to treba da poštuješ. A treća osoba koju ću navesti je Teodora u odnosu sa Nenadom - rekao je Janjuš.

Autor: R.L.