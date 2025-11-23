Povlači ručnu: Đukić rešio da smanji gas u utorak s alkoholom, ne želi sebe više da blamira! (VIDEO)

One scene s Majom u toaletu mu došle glave!

Luka Vujović prišao je Filipu Đukiću kako bi mu se požalio na svoje trenutno stanje i usput mu dao do znaja da u utorak prave haos, a Đukić je odlučio da povuče ručnu i ovog utorka smanji gas s alkoholom kako se ne bi blamirao.

- Od sutra ću malo par dana da skrenem misli i da prošetam malo, neke desete teme da pričamo - rekao je Luka.

- Ajde - dodao je Đukić.

- Pa onda u utorak... - odgovorio je Luka.

- Ja smanjujem gas - rekao je Đukić.

- Ma beži bre, imamo šampanjac i pet piva. Mi ako pijemo i ne odvajamo se, ne može da bude sr*nje - rekao je Luka.

- Ono više nema šanse, blam brate - rekao je Đukić.

Autor: N.Panić