AKTUELNO

Zadruga

Povlači ručnu: Đukić rešio da smanji gas u utorak s alkoholom, ne želi sebe više da blamira! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

One scene s Majom u toaletu mu došle glave!

Luka Vujović prišao je Filipu Đukiću kako bi mu se požalio na svoje trenutno stanje i usput mu dao do znaja da u utorak prave haos, a Đukić je odlučio da povuče ručnu i ovog utorka smanji gas s alkoholom kako se ne bi blamirao.

pročitajte još

Dok mu ona puni glavu, Đukić pomno sluša Teodoru: Anita počela da provocira kao nikad, pa popila žestoko kuliranje! (VIDEO)

- Od sutra ću malo par dana da skrenem misli i da prošetam malo, neke desete teme da pričamo - rekao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ajde - dodao je Đukić.

- Pa onda u utorak... - odgovorio je Luka.

pročitajte još

Šta se sve izdešavalo, a tek... Đukić šokiran dešavanjima u Eliti za samo dva meseca, ubeđen da haos tek sledi! (VIDEO)

- Ja smanjujem gas - rekao je Đukić.

- Ma beži bre, imamo šampanjac i pet piva. Mi ako pijemo i ne odvajamo se, ne može da bude sr*nje - rekao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ono više nema šanse, blam brate - rekao je Đukić.

pročitajte još

Kako su se ukanalile: Đukić ne dolazi sebi od šoka, ova stvar mu se nikako ne dopada kod Maje! (VIDEO)

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Bez pardona: Đukić ponovo oduvao Maju, ne želi više nikakvu komunikaciju s njom! (VIDEO)

Domaći

Ovo ne može da se izdrži: Gastozu prekipelo, shvatio da Anđela i on nisu jedno za drugo! (VIDEO)

Zadruga

Rešio da povuče ručnu: Janjuš priznao da se posprdao sa Aneli kako bi shvatio da li ga voli, a sada se povlači! (VIDEO)

Zadruga

Nije Teodora vrana! Đukić dao sve od sebe da je smuva, ona neće da bude nova 'utorak devojka' (VIDEO)

Zadruga

Samo mu je Meda u glavi: Luka pokušao da ulije Terzi nadu za odnos sa Milicom, on zbog Sofije ne dolazi sebi! (VIDEO)

Domaći

Upoznao sam dosta mangupa, ali on to nije: Luka žestoko razvezao jezik i brutalno opleo po Asminu! (VIDEO)