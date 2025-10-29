AKTUELNO

Rešio da povuče ručnu: Janjuš priznao da se posprdao sa Aneli kako bi shvatio da li ga voli, a sada se povlači! (VIDEO)

Luka će doživeti fras!

U toku je emisija ''Radio Amnezija'', a voditelji Bora Santana i Filip Đukić ugostili su Marka Janjuševića Janjuša koji je progovorio o svom odnosu sa Aneli Ahmić, ali i o Luki Vujoviću.

- Šta se desilo sa Lukom? - upitao je Bora.

- Ja sam momku rekao samo istinu neku i rekao sam momku svoje mišljenje, a nisam ga uvredio nijednom. Čak i da me bude uvredio, ja mu neću odgovoriti - rekao je Janjuš.

- Je l' istina da si mazio Aneli po nogama? - upitao je Bora.

- Jesam, malo smo se zagrlili izljubili i to je to. Obzirom da je ona u tom trenutku bila slobodna i da se malo opustila, zbog toga smo se i zezali. Sada kada sam video da su stvarno u vezi i da su se pomirili, onda se više neću mešati - rekao je Janjuš.

- Kako se ona ponašala u nedelju? - upitao je Đukić.

- Stidljivo, onako kao jagnje pod jorganom. Bila je kao Foksi stidljiva, ali posle me vređala i preko toga ne prelazim - rekao je Janjuš.

- Ti si pričao da je vaš flert i sprdnja bio obostran - rekao je Bora.

- Jeste, ja sam joj ovde pružio ruku i ona kad je došla bila je jako prijatna, ali ne znam šta se desilo. Očigledno je shvatila da se sprdam i okrenula ploču - rekao je Janjuš.

- Kakav misliš da je njihov odnos? - upitao je Đukić.

- Kakav je to ljubavni odnos kada se žališ voditeljima, podršci, porodici? Ljudi imaju 36 godina i žale se, to je neozbiljno. Ima neke ljubavi, ali Luka je totalno poludeo za njom. Ja sam rekao da ili igra rijaliti ili se baš zaljubio i poludeo za njom, ali sad kad vidim ovo za roditelje onda ne mogu da tvrdim da igra rijaliti - rekao je Janjuš.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

