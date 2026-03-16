LETI PERJE U DRŽAVNOM VRHU HRVATSKE ZBOG SRSKIH RAKETA! Međusobno se optužuju za izdaju i kukaju: Tako nešto nema niko u Evropi, a Srbija ima (VIDEO)

Leti perje u državnom vrhu Hrvatske zbog srpskih raketa!
Predsednik Hrvatske Zoran Milanović se obrušio na premijera Hrvatske Andreja Plenkovića i ministra odbrane te zemlje Ivana Anušića.
Milanović je priznao da ovakve rakete kao što ima Srbija, nema niko u Evropi.
-Tako nešto nema niko u Evropi, a Srbija ima. I šta će Srbija s tim, da napadne Hrvatsku? Pa to bi bilo grozno za nas, ali još gore za njih. Mogu reći da me brine, a opet Hrvatska je u NATO i u EU - rekao je Milanović.
Potom se obrušio na Plenkovića.
Milanović je dodao da je uzalud Plenković pisao glavnom sekretaru NATO-a (Marku Ruteu) o srpskoj nabavci.
-Ali okej, to si napravio radi hrvatske javnosti radi birača da pokažeš da je tebi stalo, ti si zabrinut. Dobro, jeftino, ali razumljivo - rekao je Milanović.
Milanović je reagovao i na izjavu hrvatskog ministra odbrane "da zna 7-8 meseci" za moćne srpske rakete.
-On to zna 7-8 meseci, ali je on to na kartama delio sa prijateljima i jaranima. Umesto da smo prvo nabavili PVO, mi smo kupovali tenkove, kao pravi krkani - rekao je predsednik Hrvatske.
-Čime da napadnemo, kako? sa 17.000 vojnika od kojih nam je popunjeno 14.000. Mi nemamo vojsku za to - dodao je Milanović.
Iz Vlade i Ministarstva odbrane Hrvatske nisu odgovorili na Milanovićeve prozivke, ali nezvanično su poručili da je izdaja to što je Milanović otkrio podatak o broju vojnika koji nedostaje Hrvatskoj.
16. март 2026.
Autor: Pink.rs