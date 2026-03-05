METEŽ U BELOJ KUĆI! Janjuš i Anđelo BRUTALNO zaratili sa Kačavendom! Uvrede se samo nižu! (VIDEO)

Naredno pitanje u emisiji ''Pitanja gledalaca'', voditelj Milan Milošević postavio je Mileni Kačavendi.

- Da li je moguće da si izazvala veštačku ljutnju na Sofiju da bi skrenula pažnju sa Anđela i tvojih blamova? - glasilo je pitanje.

- Što bih skrenula pažnju sa priče sa ovim mravojedom(Anđelom), ja se sa svojim blamovima vozim do kraja. Nemam ja razlog da sa bilo čega skrećem pažnju. Gledaoci imaju pravo na to da komentarišu kako žele ovu situaciju. Ja bih ćutala o tome sa Anđelom, da smatram to blamom. Mogu i još gora da budem u komentarisanju toga - rekla je Milena.

- Može da bude to slučaj, jer je Sofija isponižavana tu s njene strane, a sada, mic po mic, ona ponovo priča sa njom - istakao je Anđelo.

- Sedi dole, pi*ko jedna - rekla je Milena.

- Sedi dole, krevelji se, to je jedino što znaš. Ne znaš na pitanje da odgovoriš - kazao je Janjuš.

- Paljba, od mene paljba. Bubreg ti ne radi, zubi ti se raspadaju, sav se raspadaš - dodala je Milena.

- Najveći blamu. Sedi dole, ne blamiraj se. Bolje se obuci, pogledaj kako si se obukla. Ženo, moraš da shvatiš da mi prija više s Aneli kad se zagrlim, nego sa tobom - kazao je Janjuš.

Autor: S.Z.