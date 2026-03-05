AKTUELNO

Zadruga

METEŽ U BELOJ KUĆI! Janjuš i Anđelo BRUTALNO zaratili sa Kačavendom! Uvrede se samo nižu! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Leti perje na sve strane!

Naredno pitanje u emisiji ''Pitanja gledalaca'', voditelj Milan Milošević postavio je Mileni Kačavendi.

Foto: TV Pink Printscreen

- Da li je moguće da si izazvala veštačku ljutnju na Sofiju da bi skrenula pažnju sa Anđela i tvojih blamova? - glasilo je pitanje.

- Što bih skrenula pažnju sa priče sa ovim mravojedom(Anđelom), ja se sa svojim blamovima vozim do kraja. Nemam ja razlog da sa bilo čega skrećem pažnju. Gledaoci imaju pravo na to da komentarišu kako žele ovu situaciju. Ja bih ćutala o tome sa Anđelom, da smatram to blamom. Mogu i još gora da budem u komentarisanju toga - rekla je Milena.

- Može da bude to slučaj, jer je Sofija isponižavana tu s njene strane, a sada, mic po mic, ona ponovo priča sa njom - istakao je Anđelo.

- Sedi dole, pi*ko jedna - rekla je Milena.

Foto: TV Pink Printscreen

- Sedi dole, krevelji se, to je jedino što znaš. Ne znaš na pitanje da odgovoriš - kazao je Janjuš.

- Paljba, od mene paljba. Bubreg ti ne radi, zubi ti se raspadaju, sav se raspadaš - dodala je Milena.

- Najveći blamu. Sedi dole, ne blamiraj se. Bolje se obuci, pogledaj kako si se obukla. Ženo, moraš da shvatiš da mi prija više s Aneli kad se zagrlim, nego sa tobom - kazao je Janjuš.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku.  

Autor: S.Z.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

METEŽ U BELOJ KUĆI: Anđelo rešio da sazna Milenine namere prema Janjušu, pa nastao totalni haos! (VIDEO)

Domaći

METEŽ U BELOJ KUĆI: Prvo žestoko suočavanje Bebicinog zeta i Miljane Kulić! Ona ga optužila da ju je PIKIRAO! (VIDEO)

Domaći

HAOS U PROGRAMU UŽIVO: Sofijina sestra brutalno isprozivala Terzu i postavila ga na stub srama! On ušao u crveno, pa se obračunao sa Sofijom! (VIDEO)

Zadruga

Razvezao jezik: Janjuš otkrio da mu Sara u prolazu pevuši pesme s posvetom, Ivan gori od besa! (VIDEO)

Domaći

BUKTI RAT! Pljušte uvrede između Alekandre Jakšić i Saleta Luksa! Poručio joj da je KAMENJARKA, pa osetio njen gnev! (VIDEO)

Zadruga

TI SI PI*KOPAĆENIK, A GOVORIŠ DA NE VOLIŠ STARIJE ŽENE! Kačavenda oplela po Anđelu zbog ekplicitnih poruka koje joj je slao, on joj obrusio: POKUŠAVAŠ