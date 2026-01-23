TI SI PI*KOPAĆENIK, A GOVORIŠ DA NE VOLIŠ STARIJE ŽENE! Kačavenda oplela po Anđelu zbog ekplicitnih poruka koje joj je slao, on joj obrusio: POKUŠAVAŠ DA SE OPRAVDAŠ! (VIDEO)

Leti perje na sve strane!

U prvom video-klipu puštenom u emisiji ''Gledanje snimaka'', učesnici Elite imali su priliku da čuju kako Nenad Macanović Bebica i Anđelo Ranković ogovaraju Milenu Kačavendu.

- Milena, Bebica govori na snimku kako je oduvek znao da ti se dopada Anđelo, a Anđelo je na to rekao da je nenormalno to što si sinovima pokazivala šta ti je slao - rekao je voditelj.

- Ovako, ja sam sa Anđelom počeka da se čujem prijateljski. Meni je naš prijatelj, Marko Đedvić rekao da bi mi mogli da budemo super drugari, istinski sam mislila i ja, nikakve afinitete druge prema Anđelu nisam imala. Što se tiče poruka, ja sam bila šokirana što je on meni poslao slike koje je poslao, a poslao mi je u nestajaćem režimu. Moji sinovi nisu mali, vrlo su svesni i odrasli ljud. Moji sinovi imaju dvadeset pet i dvedeset tri godine. Meni je sin rekao da isključim telefon, kako mu odmah ne bih odgovorila. Nakon toga sam Anđelu samo rekla da nisam imala punjač, pravila sam se blesava. Nisam rekla Đedoviću, našem prijatelju zajedničkom za to, svakako mi je taj njegov postupak strašan bio. Tog momenta kada si me ti Milane u emisiji podigao da prokomentarišem ono za veštačku inteligenciju i sklapanje fanova Ivanove i moje slike, Anđelo je samo krenuo da me podbada i komentariše - istakla je Kačavenda.

- Milena, ti se samo pravdaš. Ja nikada ovde nikoga nisam cinkario, čak i kada se radilo o devojkama koje su me gledale, a imale su momke, ili su imale nešto sa mnom. Milena je jedan veliki cinakroš, to je dokazala - dodao je Anđelo.

- Treba da te bude sramota! Slao si mi je*ačke poruke. Ti si pi*kopaćenik, voliš starije žene. Želeo si da idemo u Italiju i pijemo vino - kazala je Milena.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: S.Z.