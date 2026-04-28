'NISAM VIŠE ISTI ČOVEK!' Vučić otvoreno o prošlosti: Od nacionaliste do politike otvorenih granica

U podkastu „Ostalo je politika“ Vučić otvoreno govori o političkoj transformaciji i promeni stavova.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić govorio je o sopstvenoj političkoj transformaciji u ekskluzivnom intervjuu britanskom novinaru Alisteru Kembelu u podkastu „Ostalo je politika“, gde je otvoreno odgovarao na pitanja o svojoj prošlosti i promeni stavova kroz godine.

Na pitanje o nacionalističkim stavovima iz mladosti i razlikama između ratova devedesetih, Vučić nije izbegavao odgovor.

„To je drugačija pravna situacija. Koreni se mogu pronaći. Postoji zajednički imenilac kada se govori o uzrocima sukoba u Hrvatskoj, Bosni i Srbiji, kao i u južnoj pokrajini. Na kraju, to je bilo teško vreme. Pravna situacija je bila složena.“

Govoreći o sebi danas, jasno je ukazao na promenu pristupa:

„Da li sam danas pragmatičniji, racionalniji ili jednostavno drugačije vidim budućnost Srbije — ne u novim ratovima, već u otvaranju granica na celom Balkanu, kao i prema Evropi — to je ono što vidim i toga se ne stidim.“

Osvrnuo se i na kontroverze koje ga prate iz tog perioda:

„Čak je i to u vezi sa Mladićem bilo preuveličano, jer ste vi videli te natpise sa njegovim imenom koje sam negde nosio ili pokazivao, ali suština nije bila u tome.“

Dodao je i objašnjenje:

„Radilo se o pravima nekih ljudi da protestuju nakon što su zbog toga bili uhapšeni. Ali znate, ne možete sve objasniti svima.“

Autor: Jovana Nerić