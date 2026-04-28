Vučić o dualnom obrazovanju: Mi ne želimo da se odreknemo privilegija koje država nudi - mnogo toga ćemo morati da menjamo

Predsednik Srbije, Aleksandar Vučić, tokom obraćanja, govorio je i o dualnom obrazovanju.

- Mi imamo 21.580 momaka i devojaka koji su u ovom programu, što je za nas nedovoljno. Završeni su nam trening centri, Vlasotince i još dva mesta. Ja sam obilazio švajcarske fabrike u kojima su radili Srbi. Kod nas postoje ostaci socijalističkog samoupravljanja. Moramo da naučimo da to nije tako. Mi ne želimo da se odreknemo privilegija koje država nudi. Plašim se da ćemo mnogo toga morati da menjamo. Nije bilo na žalost razumevanja i političke snage - kazao je Vučić.

