'OD TOGA NEĆE BITI NIŠTA' Vučić: Suočavamo se sa situacijom da neki traže izbore, da bi mogli da izvedu nekoga na ulicu i sprovedu revoluciju

Predsednik Republike Srbije, Aleksandar Vučić, tokom obraćanja govorio je o proteklim izborima u eventualnim budućim izborima.

Predsednik Vučić je istakao da se Srbija sada suočava sa situacijom da neki ljudi traže izbore, misleći da bi mogli da izvedu nekoga na ulicu i sprovedu revoluciju.

- Od toga neće biti ništa. Da biste razumeli sa kakvim opasnostima se suočavamo, potpuno slučajno sam došao do jedne objave. Naime, saopštila je Nova S ili N1 - apsolutni pad SNS. O kakvim opakim lažovima je reč. Navešću vam dva primera. Samo da vidite čime se sve služe. Onda ću da ih naučim - da nikada ne varajte ljude brojevima, a posebno ne zavaravajte sebe. Videli ste da nisam preterano srećan jer ja sam ozbiljan čovek, ne tražim izgovore već rešenja. Sebe hoću da menjam i trudim se. Kažu u Boru - u brojkama pali, bilo 14.724, sada 12.515, 2.208 glasova manje. Evo lista iz Bora, pravi rezultati govore sledeće - lista 8.794 glasa, osvojili smo 6.000 glasova manje nego što smo rekli. Oni su rekli - računamo vas i socijaliste zajedno. Vidite sa kakvim prevarantima imamo posla. Nisu čak sabirali ni babe i žabe, nego obmanjivali javnost. Nisu vam rekli koliko su oni glasova manje dobili, 2.000 glasova manje. Kladovo na primer, oni tada dobijaju 3.293, sada dobijaju manje - 2.970 glasova. Dakle, na veću izlaznost 300 glasova manje. Ja vas sada pitam - što sebe lažete. Jer vi stvarno mislite da nisam primetio u Knjaževcu probleme, ja te probleme ne krijem. Ja se time ozbiljno bavim, otvoreno o svemu govorim. Što sebe obmanjujete? Vidite koliko ubedljivo gubite. U ovom trenutku nisu ni blizu da pobede. Naučite da poštujete protivnika. Bez obzira na to - svi će imati moju ispruženu ruku - zaključio je Vučić.

Autor: D.Bošković