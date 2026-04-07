'TRAŽE IZBORE JER MISLE DA TAKO MOGU DA PROVEDU OBOJENU REVOLUCIJU' Vučić - Građani neka dobro razmisle ko je za mir

Predsednik Srbije je tokom svog obraćanja istakao je o čemu je bilo reči na konsultacijama.

Prethodno je naglasio da je 154 puta nudio razgovor, nikada ga nisu hteli.

- Zato su hteli da razgovaraju sa Toninom Piculom i svakim starncem koji nema nikakve nadležnosti. Građani neka dobro razsmisle ko je za mir, a ko je za rušenje države - rekao je Vučić te potom dodao:

- Iako imam puno pravo kao nadležna institucija da donosim odluku o tome kada će izbori biti, uvek sam hteo da se dogovaram sa relevantnim političkim činiocima da vidim kako da spustimo tenzije u javnosti. Sada se tu suočavate sa situacijom da neki ljudi traže izbore, iako znaju da ne mogu da pobede, već misle da time mogu da izvedu nekoga na ulicu i da provedu neku novu obojenu revoluciju. Hoću da kažem građanima da se to neće desiti. Kao što sam vam rekao dragi novinari kada ste me pitali šta će biti posle lokalnih izbora, rekao sam da neće biti ništa. Tako i u budućnosti neće biti ništa - naglasio je on.

Autor: D.Bošković