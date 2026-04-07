PREDSEDNIK VUČIĆ UPOZORAVA: Očekujem nastavak krize i ratnog sukoba, postaraćemo se da naša zemlja ima dovoljno

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je tokom svog obraćanja posle obavljenih konsultacija naveo i to da nam predstoji teško vreme, te da očekuje produžetak krize i ratnog sukoba.

Predsednik kaže da neće biti samo nestašica nafte, već i plastike i delova u strateški važnim industrijama.

- Svi zajedno u društvu moramo da budemo što je moguće ujedinjeni više, zato što nam preti velik kriza spolja, predstoji veoma teško vreme u Evropi. To nije pitanje samo nafte. Najmoćnije sile sa tim imaju problema. Mi se borimo, možemo koji dan duže da izdržimo. Ja očekujem produžetak sukoba, dovešće do nestašice nafte, lancu snabdevanja. Nadam se da nećemo biti primorani da obustavimo izvoz naših poljoprivrednih proizvoda. Postaraćemo sa da naša zemlja, deca i ljudi imaju dovoljno. Ovo nije ni blizu da stane. Imam i informacije, verujem da će posledice biti veoma teške za sve nas. Mi ćemo se postarati da te posledice za nijansu budu manje bolne - rekao je predsednik.

