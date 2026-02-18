AKTUELNO

Politika

VUČIĆEV TEKST IZAZVAO VELIKU PAŽNJU U INDIJI: Jednom sitnicom smo napravili veliku stvar za Srbiju

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić naveo je tokom obraćanja iz Nju Delhija da su Indijci veoma emotivni ljudi.

Indijci su veoma emotivni ljudi. Neverovatno je sa koliko emocija pristupaju svemu.

Očigledno je taj tekst koji sam objavio u Indijan ekspresu naišao na veliku pažnju,čak ga je i Modi dva puta pomenuo u našem razgovoru i rekao da sam osvojio simpatije svih indijaca koji su pročitali taj tekst, jer sam govorio sam o radnoj etici Indijaca, od kojih sam učio.

Kada sam radio u Londonu Indijac mi je bio gazda. Od njih sam učio kako da radim prvo za dve, pa dve i po funte po satu, pa tri, nešto da zaradite. Radio 10 i 12 sati dnevno. Koliko su oni vredni, marljivi. Mislim da smo jednom sitnicom napravili veliki posao i veliku vidljivost za Srbiju - rekao je Vučić.

