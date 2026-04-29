Skupština u Prištini raspuštena, slede novi vanredni izbori

Skupština privremenih institucija u Prištini nije izabrala predsednika privremenih institucija zbog nedostatka kvoruma, a predsednica parlamenta Aljbulena Hadžiju rekla je u ponoć, na kraju sednice, da je, na osnovu odluke ustavnog suda, ovo kraj procesa izbora predsednika i ovog saziva parlamenta i da će izbori biti zakazani u ustavnom roku.

Rok koji je ustavni sud u Prištini odredio za izbor predsednika privremenih institucija istekao je u ponoć, a prema odluci suda, ako predsednik nije izabran, skupština se automatski raspušta i novi izbori moraju biti održani u roku od 45 dana.

Sednici su prisustvovali samo poslanici Samoopredeljenja, dok poslanici opozicionih stranaka nisu prisustvovali, tako da nije bilo kvoruma od 80 poslanika, što je, prema ustavu privremenih institucija, neophodno za izbor predsednika.

Sednica o izboru predsednika počela je u ponedeljak veče, kada su poslanici Samoopredeljenja započeli proceduru glasanja za predsednika, iako nije bilo kvoruma jer je u sali bilo samo 64 poslanika.

Sednica je prekinuta, a u utorak je skupština četiri puta pokušala da izabere predsednika, ali ni jednom nije bilo kvoruma.

Poslanici opozicije su pre svakog nastavka sednice najavljivali da neće učestvovati u glasanju bez prethodnog dogovora.

Opozicija za neuspeh u izboru predsednika optužuje Samoopredeljenje i predsednika te stranke Aljbina Kurtija, ističući da je Samoopredeljenje na sednici u ponedeljak prekršilo ustav započinjanjem procedure glasanja bez kvoruma.

Kurti je u utorak održao dve konferencije za medije, na kojima je za neuspeh u izboru predsednika ponovo optužio opoziciju, navodeći da je odbila sve predloge Samoopredeljenja a nije iznela svoj predlog.

On je, nakon što je sednica tri puta odložena, pozvao Demokratski savez Kosova (DSK) da dostavi svojih 15 potpisa za kandidata za predsednika, navodeći da će Samoopredeljenje obezbediti ostatak potpisa.

Takođe je obećao da će se jedan od dva kandidata Samoopredeljenja povući.

Predsednik DSK Ljumir Abdidžiku je, međutim, Kurtijev predlog o povlačenju jednog kandidata nazvao igrom kako bi se obezbedio kvorum za glasanje.

Najjača opoziciona stranka, Demokratska partija Kosova (DPK), najavila je nakon sastanka rukovodstva stranke da će se suprotstaviti svakoj akciji koja je u suprotnosti sa ustavom, dok je Alijansa za budućnost Kosova (ABK) takođe ocenila da potezi Samoopredeljenja direktno krše ustav.

Prema ustavu privremenih institucija i prema presudi ustavnog suda, za izbor predsednika u prva dva kruga glasanja potrebno je dve trećine, odnosno 80 glasova, dok je za treći krug potrebna prosta većina od 120 poslanika, odnosno 61 glas.

Skupština privremenih institucija ima 120 poslaničkih mandata.

U dosadašnjem sastavu skupštine Samoopredeljenje je imalo 57 poslanika, DPK 22, DSK 15, a ABK 6 poslanika.

Od preostalih 20 mandata 10 je zagarantovano predstavnicima Srba, a 10 predstavnicima nevećinskih nesrpskih zajednica.

Predstojeći izbori za skupštinu privremenih institucija biće treći u poslednjih 16 meseci, pošto su u februaru 2025. godine održani redovni, a u decembru vanredni izbori jer posle izbora u februaru nije formirana vlada.

Ako se računaju i lokalni izbori održani prošle godine, ovo će biti peti izbori na KiM u poslednjih 16 meseci.

Autor: D.Bošković