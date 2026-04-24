Srpska lista napustila salu skupštine u Prištini nakon što je Hadžiju pozdravila presudu za Banjsku

Poslanici Srpske liste (SL) napustili su danas salu skupštine privremenih prištinskih institucija nakon što je predsednica parlamenta Aljbuljena Hadžiju pozdravila presudu trojici Srba zbog događaja u Banjskoj u septembru 2023, a presudu aplauzom pozdravili i albanski poslanici.

Osnovni sud privremenih institucija u Prištini osudio je danas prvostepeno Blagoja Spasojevića i Vladimira Tolića na doživotnu kaznu zatvora, a Dušana Maksimovića na 30 godina zatvorske kazne zbog navodnog napada na ustavni poredak tzv. Kosova i navodnog terorizma u vezi sa događajima u Banjskoj iz septembra 2023. godine.

Srpska lista je u saopštenju navela da presuda suda u Prištini trojici Srba predstavlja odmazdu koja dodatno ugrožava bezbednost i prava srpskog naroda na Kosovu i Metohiji.

Snimak pogledajte ovde

U saopštenju Srpske liste je istaknuto da u ovom slučaju nisu predočeni validni dokazi nije utvrđena individualna odgovornost.

U Banjskoj kod Zvečana, na severu KiM, u noći između 23. i 24. septembra 2023. godine došlo je do sukoba grupe lokalnih Srba i tzv. kosovske policije, u kojem su ubijena trojica Srba i jedan pripadnik tzv. kosovske policije, Albanac.

Skupština privremenih prištinskih institucija danas razmatra nekoliko predloga zakona, između ostalog, nacrt zakona o električnoj energiji, inspektoratu za kulturno nasleđe, kao i o odboru za izbor članova sudskog saveta u Prištini.