Srpska lista napustila salu skupštine u Prištini nakon što je Hadžiju pozdravila presudu za Banjsku

Izvor: Pink.rs/Tanjug

Poslanici Srpske liste (SL) napustili su danas salu skupštine privremenih prištinskih institucija nakon što je predsednica parlamenta Aljbuljena Hadžiju pozdravila presudu trojici Srba zbog događaja u Banjskoj u septembru 2023, a presudu aplauzom pozdravili i albanski poslanici.

Osnovni sud privremenih institucija u Prištini osudio je danas prvostepeno Blagoja Spasojevića i Vladimira Tolića na doživotnu kaznu zatvora, a Dušana Maksimovića na 30 godina zatvorske kazne zbog navodnog napada na ustavni poredak tzv. Kosova i navodnog terorizma u vezi sa događajima u Banjskoj iz septembra 2023. godine.

Srpska lista je u saopštenju navela da presuda suda u Prištini trojici Srba predstavlja odmazdu koja dodatno ugrožava bezbednost i prava srpskog naroda na Kosovu i Metohiji.

Snimak pogledajte ovde

U saopštenju Srpske liste je istaknuto da u ovom slučaju nisu predočeni validni dokazi nije utvrđena individualna odgovornost.

U Banjskoj kod Zvečana, na severu KiM, u noći između 23. i 24. septembra 2023. godine došlo je do sukoba grupe lokalnih Srba i tzv. kosovske policije, u kojem su ubijena trojica Srba i jedan pripadnik tzv. kosovske policije, Albanac.

Skupština privremenih prištinskih institucija danas razmatra nekoliko predloga zakona, između ostalog, nacrt zakona o električnoj energiji, inspektoratu za kulturno nasleđe, kao i o odboru za izbor članova sudskog saveta u Prištini.

