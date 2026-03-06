VELIKA ČAST I POŠTOVANJE ZA SRBIJU! Svi poslanici finskog parlamenta ustali i aplauzom pozdravili Anu Brnabić (VIDEO)

Našoj zemlji je u Finskoj ukazana velika čast i poštovanje! Naime, svi poslanici finskog parlamenta ustali su i aplauzom pozdravili predsednicu Narodne skupštine Srbije Anu Brnabić.

Time su pokazali koliko poštovanje imaju prema našoj zemlji.

- Od srca se zahvaljujem svim poslanicima finskog parlamenta na izuzetnom gostoprimstvu i poštovanju koje su pokazali prema Srbiji. Bilo mi je zadovoljstvo da posetim Helsinki i hvala vam na ovakvoj dobrodošlici! - napisala je Brnabić na Instagramu.



Podsetimo, predsednica Skupštine je obišla finski parlament, upisala se u knjigu gostiju i prisustvovala plenarnoj sednici.

Ona se prethodno sastala sa ministrom za evropske poslove i vlasničko upravljanje te zemlje Joakimom Strandom i ministrom prosvete Finske Andersom Adlerkrojcom.

Posetu Helsinkiju počela je sastankom sa predsednikom finskog parlamenta Jusijem Hala-ahom.

Autor: D.Bošković