Brnabićeva u poseti Finskoj: Počela susretom sa predsednikom finskog parlamenta

Izvor: Tanjug, Foto: Tanjug/Vlada Srbije/Peđa Vučković ||

Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić doputovala je danas u zvaničnu posetu Finskoj, a na početku posete sastala se u Helsinkiju sa predsednikom finskog parlamenta Jusijem Hala-ahom.

Predsednica Skupštine je obišla finski parlament i upisala se u knjigu gostiju. Brnabić će se danas sastati i sa ministrom prosvete Andersom Adlerkrojcom i ministrom za evropske poslove i vlasničko upravljanje Joakimom Strandom.

Tokom posete, Brnabić će razgovarati i sa predstavnicima Finskog instituta za javno upravljanje (HAUS) i Finskog fonda za inovacije (SITRA).

Autor: A.A.

