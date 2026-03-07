BLOKADERIMA SMETA APLAUZ ZA SRBIJU! Pobesneli na mrežama jer je Ani Brnabić ukazano veliko poštovanje u Finskoj (FOTO)

Srbiji je ukazano veliko poštovanje u Helsinkiju kada su svi poslanici finskog parlamenta ustali i aplauzom pozdravili Anu Brnabić, predsednicu Narodne skupštine Srbije, koja boravi u ovoj zemlji u zvaničnoj poseti, ali to je razbesnelo blokadere na društvenim mrežama!
Naime, internet-blokaderi su delili snimak dočeka Brnabićeve u finskom Parlamentu, vidno nezadovoljni što se njoj, ali i Srbiji ukazauje ovakvo poštovanje, a neki su čak ironično komentarisali da bi "trebalo više zastava Evropske unije da se nose na protestima".
treba više 🇪🇺🇪🇺🇪🇺 na protestima.... https://t.co/fTPl8PINrd— Šesta kolona 🟢 (@haarppp) 06. март 2026.
Drugi korisnik mreže "X" čak je upitao veštačku inteligenciju da li je snimak iz Parlamenta Finske stvaran - odbijajući da poveruje da je Srbija toliko cenjena.
Podsećamo, poslanici finskog parlamenta su ustali i aplauzom pozdravili predsednicu Narodne skupštine Anu Brnabić, koja je u petak obišla finski parlament, upisala se u knjigu gostiju i prisustvovala plenarnoj sednici.
- Od srca se zahvaljujem svim poslanicima finskog parlamenta na izuzetnom gostoprimstvu i poštovanju koje su pokazali prema Srbiji. Bilo mi je zadovoljstvo da posetim Helsinki i hvala vam na ovakvoj dobrodošlici! - napisala je Brnabić na Instagramu.
Ona se prethodno sastala sa ministrom za evropske poslove i vlasničko upravljanje te zemlje Joakimom Strandom i ministrom prosvete Finske Andersom Adlerkrojcom.
Posetu Helsinkiju počela je sastankom sa predsednikom finskog parlamenta Jusijem Hala-ahom.
Autor: A.A.