AKTUELNO

Politika

Ludilo blokadera: Vučićevi birači su siromašniji, a naši su bogatiji i oni idu na more, a ne na izbore u julu! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Twitter.com/@duteodor1 ||

Blokaderi nikako da se odluče. Traže izbore, pa ih ne onda ne žele, pravdajući se kako je preči odmor i letovanje od interesa naroda.

U prilog tome govori i situacija tokom emisije na blokadersko-opozicionoj TV.

Dušan Teodorović: "Činjenica je da na godišnje odmore van Srbije idu ljudi koji imaji bolja primanja a po pravilu oni su protiv režima Aleksandra Vučića. Glasači Vučića su siromašniji, mnogi od njih pripadaju manjinama koje su jako siromašne kao npr. Romi. Zato je za njega odlično da izbori budu 12. jula jer će značajan broj birača biti na odmoru."

#Ludilo

#More

#SIROMASNI

#blokaderi

#jul

POVEZANE VESTI

