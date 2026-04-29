Brnabić za Pink: Do kraja maja usvajanje četiri izborna zakona u skladu sa ODIHR preporukama

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da očekuje da će do kraja maja biti usvojene izmene i dopune četiri zakona koji se tiču preporuka ODIHR-a za poboljšanje izbornih uslova i navela da se očekuje da u narednim danima ODIHR-u budu poslate na mišljenje i izmene i dopune Zakona o sprečavanju korupcije.

Brnabićeva je rekla da će tokom prvomajskih praznika biti održane javne rasprave u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu o izmenama i dopunama zakona o lokalnim izborima, izmenama i dopunama zakona o izboru narodnih poslanika, izmenama i dopunama zakona o Ustavnom sudu i o promeni jednog člana zakona o izboru predsednika Republike.

Navela je da će nakon toga ti zakoni biti spremni za raspravu na sednici Narodne skupštine.

- Očekujem da do kraja maja usvojimo izmene i dopune ta četiri zakona. Od 13. marta čekamo i odgovor ODIHR-a na predložene izmene i dopune zakona o finansiranju političkih aktivnosti. To je, takođe jedan važan zakon kojim se postavlja limit na trošenje u okviru kampanje - rekla je Brnabićeva za TV Pink.

Dodala je da će se danas sastati sa timom Ministarstva pravde, Ministarstva za evropske integracije i timom Narodne skupštine u vezi sa izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju korupcije i navela da očekuje da će u narednim danima i taj zakonski predlog biti poslat ODIHR-u na mišljenje.

- Time smo praktično implementirali sve preporuke ODIHR-a, osim onih koje se tehnički tiču glasanja osoba sa invaliditetom, ali to ćemo paralelno rešavati - kazala je Brnabićeva.

Dodala je da Komisija za uvid, analizu i reviziju biračkog spiska radi svoj posao i da će danas ta komisija dobiti dodatne podatke da mogu da rade upoređivanje različitih registara.

- Mislim da ćemo u narednih četiri nedelje ispuniti još dodatnih pet preporuka, a ako nam stigne pozitivno mišljenje o zakonu o finansiranju političkih aktivnosti, onda još jednu. Taj posao ide dobro - istakla je Brnabićeva.

Navela je da se od 2019. godine intenzivno radi na implementaciji preporuka ODIHR-a i da se kontinuirano unapređuju izborni uslovi.

- Oni koji se danas pozivaju na ODIHR preporuke, tokom svog mandata i svoje vlasti 12 godina, nisu implementirali nijednu ODIHR preporuku, a ODIHR, kao deo OEBS-a, posmatra izbore u Srbiji od 1997. godine - rekla je Brnabićeva.

Autor: Iva Besarabić