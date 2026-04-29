NOVO ZASTRAŠIVANJE SRBA! Na kući porodice Jovanović u selu Mogila ispisani grafiti 'UČK' oglasila se Kancelarija za KiM

Preteće natpise na zidu kuće i ogradi primetio je jutros glava porodice Radoslav, koji u kući živi sa sinom Milošem.

Na kući porodice Jovanović u selu Mogila u opštini Vitina noćas su ispisani grafiti koji veličaju terorističku organizaciju tzv. "UČK", saopštila je danas Kancelarija za Kosovo i Metohiju, ističući da je reč o smišljenoj provokaciji prema srpskom narodu i širenju etničke mržnje i netrpeljivosti u ovoj većinski srpskoj sredini.

- Dobro je poznato koliko su Srbi postradali od strane zločinačke organizacije "UČK" i svako njihovo pominjanje izaziva dodatnu bojazan i nemir u srpskim sredinama - ukazuje se u saopštenju.

Kancelarija za KiM ističe da dok takozvana kosovska policija Srbe privodi i kažnjava bez ikakvog osnova, pa čak i zbog natpisa na majicama sa oznakama navijačkih klubova, istovremeno niko nije odgovarao za ovakve preteće poruke upućene našem narodu, niti su odgovorni za ispisivanje ovakvih grafita ikada sankcionisani iako je njihova očigledna namera zastrašivanje i podizanje tenzija.

- Očekujemo i tražimo da odgovorni budu otkriveni i adekvatno sankcionisani, a međunarodna zajednica da ovakvim primerima pristupi s najvećom ozbiljnošću i pažnjom - zaključuje se u saopštenju Kancelarije za KiM.

Autor: D.Bošković