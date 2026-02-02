NOVI SKANDAL U HRVATSKOJ! U srpskom selu Glušci ispisani ustaški simboli i grafiti

Na ulazu u srpsko selo Glušci u opštini Metković u Dubrovačko-neretvanskoj županiji u Hrvatskoj ponovo su ispisani uvredljivi grafiti sa porukama "Srbe na vrbe" i ustaškim simbolima.

Meštani su napise primetili sinoć, ali slučaj nisu prijavljivali policiji jer kažu da nisu otkriveni ni počinioci ranijih sličnih nedela.

Grafiti sa porukama "Ubij Srbina" i ustaškim pozdravom "Za dom spremni" ispisani su na ulazu u Glušce i u septembru prošle godine.

Bilo je to pred samo obeležavanje godišnjice stradanja srpskog stanovništva iz Glušaca 1944. godine kada je 93 meštana, među kojima su bile i žene i deca, odvedeni u ustaški logor smrti Jasenovac.

U Glušcima sada živi četrdesetak meštana i to je jedino selo sa isključivo srpskim stanovništvom na jugu Hrvatske.

Autor: Pink.rs