Dačić: Srbija ostaje pouzdan partner EU, prioriteti su bezbednost, legalne migracije i usklađivanje politika

Potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić sastao se danas sa evropskim komesarom za unutrašnje poslove i migracije Magnusom Brunerom, sa kojim je razgovarao o daljem unapređenju saradnje Republike Srbije i Evropske unije u oblasti unutrašnjih poslova i migracija.

Tokom sastanka razmotrena su ključna pitanja od zajedničkog interesa, sa posebnim fokusom na borbu protiv iregularnih migracija, dalji razvoj sistema legalnih migracija i azila, kao i jačanje saradnje u oblasti upravljanja granicama i usklađivanja vizne politike. Ministar Dačić je istakao da Republika Srbija ostaje pouzdan partner Evropske unije i čvrsto opredeljena za nastavak svog evropskog puta, uz dalje usklađivanje sa standardima i politikama EU u oblasti unutrašnjih poslova.

Saradnja sa Evropskom unijom u oblasti migracija i upravljanja granicama već je dodatno unapređena kroz zajedničke mehanizme i operativnu saradnju.

On je naglasio da je kontinuirani dijalog sa institucijama Evropske unije od ključnog značaja za očuvanje stabilnosti i bezbednosti, kao i za dalje jačanje kapaciteta Republike Srbije u upravljanju migracijama.

Sagovornici su se saglasili da je neophodno nastaviti intenzivnu saradnju, razmenu informacija i zajedničke aktivnosti u cilju jačanja bezbednosti granica i efikasnog upravljanja migracionim tokovima, što predstavlja zajednički prioritet Republike Srbije i Evropske unije.

Autor: Iva Besarabić