Predsednik Vučić sutra u Kragujevcu pušta u rad novi superkompjuter i solarne panele

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić prisustvovaće sutra, u četvrtak 30. aprila, svečanom puštanju u rad novih modula data centra, novog superkompjutera i solarnih panela.

Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike saopštila je da će ceremonija početi u 12:30 časova u Državnom data centru u Kragujevcu.

Ovaj centar, otvoren u decembru 2020. godine, predstavlja najsavremeniji objekat ovog tipa u regionu, namenjen čuvanju podataka i opreme. U okviru centra već funkcioniše prva Nacionalna platforma za veštačku inteligenciju, opremljena superkompjuterom poslednje generacije koji je potpuno besplatno dat na korišćenje univerzitetima, naučnim institutima, fakultetima i domaćim startap kompanijama u naučno-tehnološkim parkovima.

Zbog stalnog rasta broja korisnika i njihovih potreba za više resursa, Vlada Republike Srbije odlučila je da nabavi još jedan superkompjuter koji će biti nadogradnja postojećeg.

Autor: D.S.