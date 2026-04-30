VELIKI DAN ZA KRAGUJEVAC! Vučić prisustvuje puštanju u rad novog superkompjutera i solarnih panela

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovaće danas puštanju u rad novih modula data centra, novog superkompjutera i solarnih panela.

Kako je saopštila Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike, novi superkompjuter, moduli data centra i solarni paneli biće pušteni u rad u 12.30 časova, u Državnom data centru u Kragujevcu.

Data centar u Kragujevcu, koji je otvoren u decembru 2020. godine, predstavlja najsavremeniji objekat ovog tipa u regionu, namenjen čuvanju podataka i opreme.

U Državnom data centru u Kragujevcu nalazi se prva Nacionalna platforma za veštačku inteligenciju u Republici Srbiji koja predstavlja superkompjuter poslednje generacije koji je potpuno besplatno dat na korišćenje univerzitetima, naučnim institutima, fakultetima i domaćim startap kompanijama u naučno- tehnološkim parkovima.

Zbog toga što broj korisnika stalno raste, kao i njihove potrebe za više resursa, Vlada Republike Srbije odlučila je da nabavi još jedan superkompjuter koji će biti nadogradnja postojećeg.

Prema podacima Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu, dva objekta Državnog data centra u Kragujevcu ukupne su površine oko 14.000 kvadratnih metara i na parceli su od četiri hektara. Izgrađeni su po najvišim tehničkim i svetskim standardima i u njima se čuvaju podaci svih građana i privrede, ali i komercijalnih korisnika.

To je prvi data centar klase 4 u istočnoj i jugoistočnoj Evropi.

U Kragujevcu svoje podatke čuvaju svetski IT giganti poput Oracle-a, IBM-a i Huawei-ja, a potpisanim memorandumom sa Evropskim centrom za nuklearna istraživanja (CERN), Srbija je postala deo velike globalne računarske mreže i tek sedma država u Evropi u kojoj CERN čuva svoje podatke.

Srbija je prvi moderan superkomopjuter, koji se nalazi u Državnom data centar u Kragujevcu, kupila 2021. godine i zvanično je nazvan "Nacionalna platforma za veštačku inteligenciju". Koristi napredne Envidija grafičke čipove, i brzine je oko pet petaflopsa, što znači da je oko 33.000 puta brži od prosečnog računara.

Predsednik Vučić je sredinom februara na Samitu o veštačkoj inteligenciji u Nju Delhiju najavio da bi u Državni data centar u Kragujevcu do kraja godine trebalo da stigne treći superkompjuter.

Autor: D.Bošković