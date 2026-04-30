STEVANDIĆ PORUČIO ŠTIRU: Unuk ustaškog pukovnika pokušava da drži moralnu lekciju unuku srpskog logoraša iz Mauthauzena

Predsednik Narodne skupštine Republike Srpske oštro je reagovao na sramne navode Davora Iva Štiera, unuka ustaškog pukovnika.

Naime, Štiru smeta izložba o stradanju u Jasenovcu koja je postavljena u evropskom parlamentu.

Tim pvodom, Stevandić je poručio da ustaški unuk ne može da drži pridike:

- Unuk ustaškog pukovnika pokušava da drži moralnu lekciju unuku srpskog logoraša iz Mauthauzena - napisao je on na društvenoj mreži X.