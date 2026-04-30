Macut sa Okamurom: Češki investitori sve više ulažu u Srbiju, u fokusu energetika i visoke tehnologije

Premijer Srbije Đuro Macut razgovarao je danas sa predsednikom Poslaničkog doma Parlamenta Češke Tomiom Okamurom o mogućnostima za produbljivanje saradnje i jačanje prijateljskih odnosa dveju zemalja.

Macut je naglasio da je ekonomska saradnja Srbije i Češke veoma dobra i da se poslednjih godina dinamično razvija. On je istakao da taj odnos karakteriše sve veća robna razmena i trgovina uslugama, kao i podatak da češki investitori sve intenzivnije ulažu na srpsko tržište, saopšteno je iz Vlade.

Srbija je, prema rečima premijera Macuta, čvrsto opredeljena za dalje jačanje ekonomske saradnje. Kao ključne oblasti u kojima postoji prostor za napredak naveo je energetiku, rudarstvo, saobraćaj, infrastrukturu, poljoprivredu, turizam i automobilsku industriju.

Poseban akcenat stavljen je na oblast visokih tehnologija, za koju je Macut istakao da može predstavljati prostor za izgradnju novih mostova saradnje između dve države.

Premijer se Okamuri zahvalio na jasnom stavu da Srbija treba da postane punopravna članica Evropske unije i najavio da će se lično zalagati za ostvarenje tog cilja.

