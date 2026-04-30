IZBORI ILI 12. JULA ILI U PERIODU OD OKTOBRA DO KRAJA NOVEMBRA! Vučić za Pink: Srbija u prvom kvartalu ima najveću stopu rasta u Evropi!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić govorio je za NacionalnI dnevnik Televizije Pink o aktuelnim političkim temama.

- To što imamo mi ovde u Evropi imaju još Poljaci. Niko drugi, ni Bugari, ni Hrvati, niko drugi nema takvu snagu sa sertifikatom klase 4. Imamo dva, nabavili smo i treći. Sve smeštamo u Kragujevac. Verujemo da u narednom periodu možemo mnogo da napredujemo po tom pitanjum- rekao je na početku razgovora povorom današnje posete Data centru u Kragujevcu,

Moraćemo još mnogo da učimo, da radimo, da ulažemo u znanje, obrazovanje. Odatle ta ideja da jedan od fakulteta za robotiku i informacionu, ili informatičku delatnost ili kako god hoćete, ili informacione tehnologije, bude smešten u Kragujevcu, ali o tome moramo posebno da razgovaramo, da vidimo kako da pronađemo u celom sistemu, kako da se ubrzo modernizujemo, da ubacujemo od osnovnih škola veštačku inteligenciju i sve drugo. Moramo sebe da menjamo, moramo da idemo u korak sa vremenom, i to su sve ogromne promene

- Ovo mnogo košta, ali mi smo ispred naše konkurencije. 2020. smo uzeli prvi super kompjuter. Uveren sam da će moja poseta Kini biti od istorijskog značaja. Ono što je za mene važno, nadam se da će posle moje posete Kini pasti dogovori o izgradnji fabrike robota, očekujem u junu prve robote da ćemo imati", kazao je predsednik.

Rekao je da je video da sa robotima nema šale.

Mogu da vam pomažu u svemu, imaju vojnu upotrebu značajnu. Za nas je to od izuzetnog značaja.

- Imam dobru vest, imamo stopu rasta ispred Litvanije, Italije, Češke. Mi smo jedini sa više od 3 odsto. Imamo ogromnu rezervu u građevinarstvu. Mislim da ćemo izdržati da stopa bude 3 posto. To znači da možemo da računamo na povećanje penzija i plata", rekao je predsednik - dodao je Vučić.

Kada je reč o gorivu i nafti, Vučić je rekao da smo mi druga zemlja koja je najmanje povisila cene u Evropi od kad je kriza nastala.

- Ljudi su mi se smejali i to dobri, misleći da sam Piroćanac i neko ko baš i ne zna šta priča. Mi smo kombinacijom mera, našim rezervama nafte i derivata, plus smanjenje akciza. Mi imamo najjeftiniji hleb u Evropi, ali ljudi to ne govore- rekao je predsednik.

Vučić je govorio i o izborima u Srbiji, kao i skupovima SNS-a na Vidovdan.

- Da li bismo sutra održali izbore, svakako da ne. Vodićemo se državnim interesima. Kod nas je stabilna situacija, ali ne znam da li će biti za mesec ili dva.Videćemo. Ja ne vidim rešenje kako da se situacija u svetu umiri u ekonomskom smislu - rekao je predsednik Srbije.

On je naveo da bi do 22. maja trebalo da se nađe rešenje za NIS.

Ljudi ovde krizu ni na sat nisu osetili. Ja ne garantujem da će biti idealno, jer ne može da bude idealno ako se ovakva situacija nastavi. Ja ću uskoro imati posetu Azerbejdžanu, a onda i verovatno najvažniju posetu u karijeri - Kini

Osvrnuo se i na rezultate istraživanja Faktora plus, navodeći da on ima drugačija, malo preciznija istraživanja.

- Rekao sam da imamo ozbiljne problema sa kojima se suočavamo. Neki su objektivni, neki su izazvani sa strane, a ako nemamo snage da se s tim izborimo, ne treba ni da vladamo - dodao je Vučić.

- Meni se o izborima ne priča. Ja sam rekao da mi imamo ozbiljne probleme sa kojima se suočavamo. Kako god okrenete, ako ne uspemo da ih prevaziđemo i ne treba da vladamo. Ljudi treba da vide ko o njima brine, suština je da ljudi vide ko donosi stabilnost. Nagledao sam se revolucija, na kraju samo ozbiljan rad donosi rezultate - istakao je Vučić.

- Moda prođe, rad pobeđuje. Primer zašto sam ljut - bio sam u selu Sastavak kod Knjaževca. Pojavila se naočita baka, kaže da je problem što u selu nema ambulante. A onda sam joj rekao, možemo da pošaljemo ambulantna kola da bude lekar i dva medicinska tehničara. Pitao sam koliko imamo tako opremljenih kola. Rekli mi da imamo dvoje takvih kola u centralnoj Srbiji. Sad sam rekao, sad ćete da uzmete 100. Ne interesuju me procedure. Rešite to kako znate i umete. Toliko para uvek ima. Smanjite malo Zvezdi i Partizan - dodao je predsednik Srbije.

Vučić je reagovao i na ponašanje političkih protivnika koji, kako je rekao, svaki dan napadaju štandove političkih protivnika.

- Oni dolaze, skidaju gaće, pokazuju nepristojne pokrete, tuku, šutiraju... To neko mora da proizvede. To su proizvodile medijske platforme N1 i Nova S. Je l razumete da su tri godine govorili da sam narko-diler koji se bavi Jovanjicom i ne znam čime, sve dok njihova novinarka nije izašla i rekla da nije istina - rekao je predsednik.

- Bes prelazi na drugu stranu, ljudi im sve žešće odgovaraju, ja ih molim da kada ih vide pređu na drugu stranu, pametniji popušta. Pokažite da smo iznad njih, mi hoćemo mir, oni su zabludele naša brljaća i sestre, vratiće se na drugu stranu - dodao je Vučić.

Upitan da prokomentariše slučaj Žakline Tatalović, Vučić je ocenio da je to bila bela laž.

- Sve vreme su radili na mojoj dehumanizaciji, kriminalizaciji. Ne mislim da je ovo za najžešću osudu, to je bila bela laž. Rekla je svojoj drugarici da se pohvali, nije verovala da će ona to izneti u javnosti. Uplela se ko trice u kučine, ali mnogo gore stvari su oni izmišljali. Izmislili su da je dečak gotovo preminuo, pazite koje gnusne laži, da je to na privatnoj klinici, jer nam je trebalo dosta da to proverimo. Zvučn itop je mogao da izazove građanski rat, znali ste da ste lagali i nastavili da lažete. Za mene su to gnusne laži. Ali to je zaista sitnica za ono šta su radili. To je kafanski blam i ništa više - kazao je Vučić i dodao:

Zamislite izgradite most na Tamišu konačno, da ljudi mogu da budu bezbedni, uradite nešto što je želja ljudi. Otvorite most od 12 miliona evra, za kojim su vapili ljudi iz uzdinsko-zrenjaninskog dela, i oni dođu da zvižde vozu

- Mađari imaju da završe tehničke stvari, mi smo sve završili, posle primopredaje vlasti nadam se da će se to desiti, razgovarao sam sa Mađarom. Počeće radovi na pruzi Beograd-Niš pre kraja godine, kreće uskoro Valjevo-Vrbnica, do granice sa Crnom Gorom - dodao je Vučić.

On se nada da to možemo da uradimo do juna meseca.

Na kraju razgovora predsednik je izrazio nadu da će se smiriti nemiri u svetu, pa pomenuo ponovi i izbore.

- Izbori će biti ili 12. jula ili u periodu od oktobra do novembra. Sve u zavisnosti od situacije u državi i svetu. Nadam se da će biti demokratski - dodao je Vučić.

Autor: S.M.