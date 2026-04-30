Žaklina zna, ali neće da kaže - Jovanov raskrinkao najveći blam blokadera N1: Ko vam je bio deda?

Potpredsednik Srpske napredne stranke Milenko Jovanov na društvenoj mreži Iks raskrinkao najveći blam blokadera N1 - aludirajući na mega blam tajkunske novinarke Žakline Tatalović.

Potpredsednik Srpske napredne stranke Milenko Jovanov oglasio se na društvenoj mreži Iks, gde je najpre komentarisao situaciju na tajkunskoj televiziji N1, navodeći da zaposleni štrajkuju protiv vlasnika, da stari direktor ne želi da ode, a da novom direktoru ne dozvoljavaju ulazak u zgradu.

Prethodno je poručio i da "Žaklina zna, ali neće da kaže", aludirajući na navode o njenim porodičnim vezama, a podelio je i pismo profesora Rada Hajdina, koji demantuje da je ona u rodbinskom odnosu sa akademikom Nikolom Hajdinom.

U drugoj objavi naveo je da će im mlađe generacije saznati šta znači "Odreći ću te se preko novina".

Podsetimo, Žaklina Tatalović, postala je glavna tema na društvenim mrežama nakon što je Informer objavio vest da je izmislila porodičnu vezu sa akademikom Nikolom Hajdinom, čak je i njena televizijska kuća N1 na toj laži gradila nekakvu ekskluzivnost, a kad je pukla bruka tiho su pokušali da sakriju sve tragove, ali u tome nisu uspeli.

Autor: D.S.