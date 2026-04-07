'Tesna koža' na delu! Jovanov urnebesnim snimkom opisao stanje na N1 (VIDEO)

Narodni poslanik Milenko Jovanov na Iks mreži je na duhovit način opisao trenutnu situaciju na tajkunskoj N1.

Obzirom da se večeras okupila šačica blokadera zgrade N1 kako bi podržala zaposlene koji su ušli u otvoren rat sa novom upravom, narodni poslanik i član SNS-a Milenko Jovanov je na Iks mreži podelio insert iz našeg poznatog domaćeg filma "Tesna koža" u kojoj glavni akteri tog filma pričaju o smeni u upravi aludirajući na pomenutu situaciju u N1.

Podsetimo, odluka novih vlasnika Junajted medije da kao zakosne zastupnike u Agenciji za privredne registre (APR) umesto Igora Božića postave Brenta Sadlera, izvršnog direktora za informativni program Adria News Networka (ANN), i Wouter van Houwelingen, višeg korporativnog predstavnika ANN, pokrenula je novi talas histerije u tajkunskim medijima, te su zbog toga pokušali da održe neki "grandiozni" protest ispred N1, a jedva da ih je bilo 30.

Autor: Iva Besarabić