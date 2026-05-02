Vučić o priznanju Jelene Obućine: Mnogo je mržnje posejala neistinama, ali...

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić uključio se u program Informer TV gde je između ostalog govorio o priznanju tajkunske novinarke Jelene Obućine da je N1 plasirao dezinformaciju o mrtvom dečaku iz Valjeva.

Naime, predsednik Vučić je istakao da je su tajkunski mediji u svom izveštaju da je dete preminulo, dotakli dno sa svojim lažima.

- Oni nisu rekli u svom izveštaju da je dete preminulo, već da se nalazi u teškom stanju, a neki drugi su govorili da je dete preminulo. To je bila gnusna i strašna laž, dobro je da smo dobili priznanje da je laž, dobićemo i za zvučni top, kao što smo dobili za Jovanjicu, na kraju je Jelena Zorić rekla da je laž, onda odjedanput tišina - rekao je Vučić.

Vučić je istakao da su tajkunski mediji tri godine obmanjivali narod ali da mu je važno da se zna čime su se sve služili.

- Tri godine ste obmanjivali narod, pa ćemo da nastavimo s drugim neistinama. Meni je važno da se zna čime su se služili. Oni su znali istog dana da su lagali, zato su izmislili privatnu bolnicu. Posebno ne vodite dete po omanjim privatnim klinikama. Koliko sam vam puta rekao da lažu za zvučni top? Zvali smo i FBI I FSB. Jedini koji su potezali vatreno oružje i noževe su oni, i sinoć su palili automobile - istakao je predsednik.

Predsednik je rekao da za razliku od drugih Obućina nije glupa ali da je svakako mnogo mržnje posejala neistinama.

- Nema stvari kojom se nisu poslužili, kada govorimo o načinu života, gospođa Obućina je mnogo mržnje posejala neistinama, ali nije glupa kao drugi, dodao je Vučić komentarišući izjavu ove novinarke da se u Srbiji dobro živi - objašnjava Vučić i dodaje:

- Mi smo nisko zadužena zemlja, na kraju nisu mogli da se otmu utisku da žive bolje. Borimo se za ljude, moramo da pokažemo više pažnje za svakog penzionera, za svakog bolesnog čoveka, da brinemo o deci, da menjamo naše školstvo.

Autor: A.A.