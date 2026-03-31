VIDELI SMO NJIHOVU NASILNIČKU PRIRODU - U REKTORATU ŠPRICEVI, PIROTEHNIKA I SVINJAC! Vučić o haosu blokadera: Uništavaju budućnost naše dece, a za smrt devojke ih NIJE BRIGA!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić uključio se telefonskim putem u program Informer TV i izneo šokantne detalje o neredima na Studentskom trgu, kao i o stanju koje je policija zatekla u samom zdanju Rektorata.

– Želim da kažem građanima da svi mogu da budu mirni, država svoj posao radi na odgovoran način, a protesti su nasilni i oni su posledica više faktora. Neuspeh koji nisu očekivali. Širili su lažnu nadu. Niko ne može da objasni šta rade pirotehnička sredstva, špricevi u Rektoratu. Čak i to zdanju liči, u mnogim svojim prostorijama na svinjac. Nešto smo mi drugo mogli večeras da vidimo, što mi se čini mnogo važnijim – poručio je Vučić.

Predsednik je ukazao na to da ekstremisti koji su ostali na ulicama ne pokazuju nikakvo saosećanje sa tragedijom koja se dogodila.

– Imati značajn deo ljudi koji ne pokazuju ni na koji način vrstu empatije prema devojci koja je stradala. Za njih je to usputni incident. Ovo je dokaz da je kraj svemu. Njih je večeras kada sve saberete oko 3,900. Ostali su radikalizovani elementi i ekstremisti. Ovo su očajnički trzaji jer su nemoćni. Konačno vidimo kakva je prava nasilnička priroda. Kao kad su rekli da smo mi nekoga napadali u Kuli, a ispostavilo se da su se oni međusobno napadali – istakao je Vučić.

On je poslao jasnu poruku svim građanima da nema razloga za brigu, uprkos očiglednom pokušaju uništavanja obrazovnog sistema.

– Moja poruka ljudima je da budu mirni, nemamo baš nikakvih razloga za brigu. Obrazovanje nam uništavaju najnesposobniji ljudi u zemlji. Uništili su budućnost naše dece, godine će biti potrebne za ovaj javašluk. Državi je stalo da se vidi kako je stradala ova devojka. Oni nemaju nikakvu empatiju – naglasio je predsednik.

Na pitanje o mogućoj kandidaturi rektora BU Vladana Đokića ispred opozicije, Vučić je ocenio da svako ima pravo da se kandiduje, ali da je atmosfera koja se pravi krajnje negativna.

– Čudilo me je da u ovom trenutku ne želi da izađe i kaže nešto što nije napisano i pokaže emocije. Siguran sam da nema dovoljno emocija da iz glave nešto kaže. Ja nemam ništa protiv toga da se kandiduje za predsednika bilo ko, to je demokratsko pravo. On je veliki favorit za budućeg predsednika vlade ili države. Oni, kako sami kažu, imaju 70 posto podrške u narodu. Stvorili su atmosferu zla, sukoba, nepoverenja, mržnje. Mi ćemo probati da se borimo. Biće nam teže. Ko će biti naši kandidati, o tome ćemo već da odlučujemo. Čekaju nas važni razgovori. Potpisujemo sporazume o EXPO. Sutra nam dolazi delegacija iz Italije – objasnio je lider Srbije.

Vučić je dodao da opozicioni krugovi nemaju nikakav plan osim borbe za privilegije i fotelje.

– Kada ih pitate šta je sa devojkom? Vidite da im nije stalo to su fotelje, privilegije, politike ali bez ikakvog plana i programa. A mi moramo da pokažemo razliku – jasan je bio predsednik.

Osvrnuvši se na političku budućnost i zahteve blokadera, najavio je da će poslednju reč kao i uvek dati narod na biralištima.

– Do kraja godine biće izbori, možda budu i do Vidovdana, videćemo kada će biti i nema tu velike filozofije, ono što narod bude rekao tako će i biti. Nisu vam saopštili nijedan rezultat, ne umeju ni da saberu biračka mesta – kazao je Vučić.

Komentarišući medijsko huškanje i opasne predmete pronađene tokom akcije policije, predsednik je upozorio da mnogi detalji tek treba da isplivaju u javnost.

– To stalno rade. Neka kažu šta će tamo topovski udari? Naslušao sam se ja tih priča. Ja sam zbog panike samo zbog situacije u svetu. Ne želim da ponižavam političkog protivnika, da se u dobru ponesem, ponašam se kao predsednik koji vodi računa o svima. Nema im od tog posla ništa, ima tu mnogo detalja koji nisu za javnost, ali građani će uskoro videti kako je sve skrivano, maske, braunile... Nije baš lako to razumeti. A topovske udare, nema baš objašnjenja. Mi kao zemlja imamo problema kao i sve druge zemlje, ali ćemo uz težak i naporan rad uspeti to da prevaziđemo. Da li će biti lako? Neće – zaključio je predsednik Srbije.

Podsetimo, danas je UKP, u okviru istrage smrti studentkinje na Filozofskom fakultetu, ušao u protorije Rektorata, nakon čega su se blokaderi okupili na Studentskom trgu i blokirali ulicu, a potom vređali i nasrtali na policajce.

Autor: D.Bošković