'PAMETNIJI POPUŠTA, MI HOĆEMO MIR' Vučić poslao MOĆNU poruku, pa se osvrnuo na blokadere: To su naše zabludele sestre i braća, vratiće se na PRAVI PUT (VIDEO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se na svom Instagram nalogu moćnom objavom kojom je pozvao sve simpatizere da budu uzdržani i ne nasedaju na provokacije blokadera.

- Ja molim naše simpatizere, kada vidite da je neko budala, a ima ih koliko hoćete, kao da je centrala za budale ovde, kada ih vidite, samo ućutite. Pustite ih neka kažu to svoje, pametniji popušta. Pokažite da smo iznad njih - rekao je Vučić i dodao:

- Mi hoćemo mir. Na kraju, to su naše zabludele sestre i braća, vratiće se oni na pravi put kada prestane iz tih medija kampanja laži - rekao je Vučić.

