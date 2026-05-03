'ĐOKIĆ SVUGDE SME, ALI SA MNOM NA RAZGOVOR NE SME' Oštra poruka Vučića: Svima je jasno da im je sve vreme stalo samo kako da se dočepaju vlasti (VIDEO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je snimak divljaštva blokadera na Instagram profilu "avucic" uz propratni glas iz svog obraćanja, u kom se osvrnuo na ponašanje svojih političkih protivnika.

Predsednik Vučić je tom prilikom konstatovao da političar Vladan Đokić ne sme da dođe na razgovor sa njim.

- Oni ne smeju mene da pozovu u svoj studio. Ne smeju da me pozovu u svoj studio zato što mene da ućutkaju ne mogu, da mi narede nešto drugačije da govorim ili da ne govorim istinu ne mogu. Vi ste tu pozvali i Đokića i svakog drugog. Ja sam ga pozvao na razgovor, on ne sme sa mnom da dođe na razgovor. Sme da ide gde god hoćete, ali sa mnom na razgovor da dođe ne sme. A šta će da mi kaže? O čemu će da mi govori? A šta će da mi kaže kada ga budem pitao zašto si govorio da ti je neko upao na Univerzitet, kada je vođena istraga - rekao je Vučić, govoreći o smrti studentkinje na Filozofskom fakultetu.

Dodao je da im je svako kuče bilo preče od tog deteta.

- Ti ljudi nemaju čak ni empatiju i da njima nije ni do 16 ljudi stradalih u Novom Sadu. Bilo im je samo do politike i do dolaska na vlast - poručio je predsednik.

- Svima je jasno da im je sve vreme stalo samo kako da se dočepaju vlasti - poručio je predsednik u opisu objave.

Autor: Iva Besarabić