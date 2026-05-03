'NALAZIMO SE U VREMENU VISOKE NESTABILNOSTI' Macut u Jerevanu: Dijalog rešenje i za situaciju u Srbiji

Predsednik Vlade Srbije prof. dr Đuro Macut izjavio je danas, uoči Osmog samita Evropske političke zajednice (EPZ) u Jerevanu, da je dijalog ključan u međusobnom razumevanju među državama, ali i unutar samih zemalja, i istakao da je za Srbiju važno što je na ovom samitu, gde će se razgovarati o ključnim pitanjima u Evropi i svetu.

''Srbija je svakako član Evropske zajednice naroda i mi smo ovde i pozvani, i došli smo sa namerom da razmenimo sva naša iskustva u Evropi koja postoje po pitanju međusobnih odnosa, bezbednosti u Evropi, sajber bezbednosti, ali uopšte i smanjenja stope kriminaliteta. Nadam se da ćemo razgovarati o nekim ekonomskim temama, ali i o održavanju svakako i društvenog dijaloga na nivou čitave Evrope", rekao je Macut novinarima u Jerevanu.

Istakao je da je bezbednost u Evropi od izuzetnog značaja i da se nada da će tokom bilateralnih susreta na ovom Samitu biti reči o tome. Macut je naveo da će se Srbija i na ovom samitu predstaviti kao vojno neutralna država koja gradi bilateralne odnose sa brojnim zemljama.

"Nadam se da ćemo imati dobar sastanak i da ćemo uspeti da predstavimo sve ono čemu Srbija i teži, i što su glavne karakteristike spoljne politike Srbije", rekao je Macut.

Dodao je da dijalog jedino može doprineti razumevanju među zemljama.

"Videli ste da, i vidimo, da veliki konflikti na Istoku koji postoje vodiće neminovno diplomatskom rešenju", dodao je on.

"Dijalog rešenje i za situaciju u Srbiji"

Naveo je takođe da je dijalog rešenje i za situaciju u kojoj se trenutno nalazimo u Srbiji.

"Potpuno sam i duboko ubeđen da ćemo morati, kroz dijalog na nacionalnom nivou, da izađemo i iz naše, da kažem, situacije u kojoj se nalazimo, gde postoji velika polarizacija, o čemu sam i govorio. I ono što i predsednik Republike uporno poziva na dijalog treba da bude, zapravo, neka karakteristika našeg političkog života, da jedino kroz zajednička rešenja koja moramo da uspostavimo, mi moramo formirati zajedničku platformu o brojnim rešenjima, odnosno brojnim problemima koje imamo, da bismo izašli u jedan mirniji period'', kazao je premijer Srbije.

"Nalazimo se u vremenu visoke nestabilnosti"

On je upozorio da se nalazimo u periodu visoke nestabilnosti koju diktira u ovom trenutku, pre svega, energetska situacija u svetu, pa je prema tome i ekonomska situacija ogledalo toga.

''Ukoliko budemo imali nerazumevanje na našem internom planu i ukoliko budemo, zapravo, i ja to kažem često, gubili vreme time što ćemo da odvlačimo pažnju javnosti na stvari koje su suprotstavljenost jednih drugima, mislim da to sigurno neće rešiti problem", ocenio je Macut.

Macut je naveo da treba da se okrenemo jedni drugima i da probamo da nađemo rešenja.

Macut će večeras prisustvovati i svečanoj večeri koju uoči Samita organizuju predsednik Jermenije Vahan Hačaturjan i predsednik Vlade Jermenije Nikol Pašinjan. Osmi Samit EPZ okupiće lidere 48 zemalja, a njime će predsedavati predsednik Evropskog saveta Antonio Košta i jermenski premijer. Samit će se fokusirati na jačanje bilateralnih odnosa, posebno u oblasti eknomije, energetike transpostra i digitalizacije. Sastanak se održava sutra 4. maja, uoči prvog bilateralnog sastanka EU- Jermenija. Premijera Macuta sutra očekuju i bilateralni susreti sa evropskim zvaničnicima.

Autor: Iva Besarabić