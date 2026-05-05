PROFESORKA SA FDU RAZMONTIRALA ŽAKLINU TATALOVIĆ: Ako je već na Studentskoj listi, to je dodatni nivo problema! Od tog trenutka nije smela da bude novinarka (FOTO)

Korisnici društvene mreže Iks su se oglasili nakon saopštenja televizije N1, o Žaklini Tatalović i njenoj izjavi po kojoj tvrdi da joj je akademik Nikola Hajdin deda, kao i tome da će se naći na Studentskoj listi.

Među komentatorima našla se i Ana Martinoli, prof. sa FDU.

- Ukoliko je informacija tačna, onog momenta kada je poziv prihvatila morala je da obavesti urednike i da više ne bude reporterka/novinarka zadužena za praćenje studentskog pokreta/protesta. Ako su urednici znali, pa je slali na te zadatke, to je dodatni nivo problema - rekla je ona.