BOLJE DA JE NISU BRANILI! N1 izdao skandalozno saopštenje o Žaklini Tatalović: Okrivili Danicu Vučenić? Nije urednički opravdano'

N1 je reagovao na navode o Žaklini Tatalović i njenom navodnom srodstvu sa akademikom Nikolom Hajdinom, nakon javnog demantija porodice.

Blokaderska televizija N1 konačno se oglasila saopštenjempovodom neistinitih tvrdnji Žakline Tatalovićda je unuka pokojnog profesora Nikole Hajdina, jednog od najistaknutijih srpskih stručnjaka i bivšeg predsednika SANU.

Naime, Žaklina Tatalović je u više navrata, uključujući i nastupe u programu uživo na televiziji N1, iznosila neistinitu tvrdnju da je unuka pokojnog profesora Nikole Hajdina.

Nakon što se saznalo da je Tatalović slagala da joj je pokojni akademik Nikola Hajdin deda, to je bila tema o kojoj se danima pričalo u Srbiji. Tu informaciju je zvanično javno demantovao sin pokojnog profesora Hajdina, istakavši da Žaklina Tatalović nije unuka Nikole Hajdina, niti je sa njim u bilo kakvom srodstvu.

Televizija N1 je sada izdala saopštenje u kom su praktično priznali autentičnost dopisa Rada Hajdina, koji jeoštro demantovao da je u srodstvu sa novinarkom Tatalović.



Da stvar bude još gora, oni u saopštenju praktično krivicu svaljuju na voditeljku Danicu Vučenić, koja je u jednom uključenju pomenula Žaklininog "dedu", što kako ističu u saopštenju "nije urednički opravdano".

Takođe, ističu da je Tatalović dostavila "dokumentaciju iz porodice Hajdin", međutim ta dokumentacija nikada nije objavljena na pomenutoj televiziji.

-N1 će uvek biti posvećen ispravljanju sopstvenih grešaka - stoji u saopštenju, što je još jedno priznanje o tome u koliku su zabludu doveli javnost.



Podsetimo, Žaklina je godinama davala intervjue u kojima je govorila da joj je deda akademik i nekadašnji predsednik SANU Nikola Hajdin, a povrh svega ona i javno prepričava izmišljena sećanja s njim.

Međutim, na to niko nije obratio više pažnje sve dok je tokom studentskog protesta u Novom Sadu 1. februara prošle godine i jednog uživo uključenja na N1 voditeljka Danica Vučenić nije pitala o "dedi Hajdinu".

To uključenje za N1 pratila je i stvarna porodica pokojnog akademika Hajdina i odmah demantovala da je Žaklina unuka akademika Hajdina. Redakciji N1 obratio se sin akademika Hajdina - prof. dr Rade Hajdin i u dopisu naglasio da Žaklina Tatalović širi dezinformacije tvrdnjom da je unuka Nikole Hajdina.

N1 je potom obrisao Žaklininu laž sa web portala, ali ne i sa svog YouTube kanala kako njihova novinarka Žaklina Tatalović izmišlja da joj je akademik Hajdin deda. Više o tome pročitajte klikom ovde.