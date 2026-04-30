TO JE BELA LAŽ Vučić na TV Pink o Žaklini Tatalović: Izmišljane su mnogo gore laži

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, gostujući u Nacionalnom dnevniku na TV Pink, osvrnuo se na aktuelne medijske navode i izjave novinarke Žakline Tatalović, ocenivši ih kao pokušaj dehumanizacije, ali i kao manje značajne u odnosu na druge neistine koje su plasirane u javnost.

Govoreći o konkretnom slučaju koji je privukao pažnju javnosti, predsednik je naglasio da to ne smatra najtežim prekršajem:

„Sve vreme su radili na mojoj dehumanizaciji, kriminalizaciji. Ne mislim da je ovo za najžešću osudu, to je bila bela laž. Rekla je svojoj drugarici da se pohvali, nije verovala da će ona to izneti u javnosti. Uplela se ko trice u kučine, ali mnogo gore stvari su oni izmišljali“, izjavio je Vučić.

On je uporedio ovu situaciju sa, prema njegovim rečima, mnogo opasnijim dezinformacijama koje su mogle da imaju teške posledice po stabilnost zemlje.

„Izmislili su da je dečak gotovo preminuo, pazite koje gnusne laži, da je to na privatnoj klinici, jer nam je trebalo dosta da to proverimo. Zvučni top je mogao da izazove građanski rat, znali ste da ste lagali i nastavili da lažete. Za mene su to gnusne laži“, istakao je predsednik.

Vučić je zaključio da poslednji incident vidi više kao lični neuspeh pojedinca nego kao ozbiljan politički događaj.

„Ali to je zaista sitnica za ono šta su radili. To je kafanski blam i ništa više“, poručio je Vučić.

Autor: D.S.