AKTUELNO

Politika

Oglasio se Darko Mladić: Otkrio poslednje informacije o srpskom generalu

Izvor: PInk.rs/Informer, Foto: TV Pink Printscreen ||

Darko Mladić, sin generala Ratka Mladića, oglasio se danas povodom najnovijih informacija o zdravtsvenom stanju njegovog oca.

Prema Mladićevim rečima, stanje srpskog generala je danas lošije u odnosu prethodni dan.

- General Ratko Mladić je lošije nego juče - rekao je Darko Mladić kratko za banjalučku ATV.

Kako je dodao, ne zna se koliko će on još izdržati. 

- General danas nije mogao da priča i komunicira. Bio je jako loše. Brzo se umorio, veći deo posete je spavao - otkrio je Darko Mladić.

Autor: Marija Radić

#Darko Mladić

#Ratko Mladić

#Zdravstveno stanje

#general

#poslednje informacije

POVEZANE VESTI

Politika

DARKO MLADIĆ UPOZORIO Stanje mog oca je zaista kritično i akutno terminalno, čekamo odluku Haga

Politika

'ON JE SVE LOŠIJE' Darko Mladić o zdravstvenom stanju oca: Rekao mi je...

Politika

'NEMAM DOBRE VESTI' Darko Mladić: Zdravstveno stanje generala dramatično loše

Politika

'U ISTOM JE STANJU, JEDVA GOVORI' Darko Mladić: Ovo je mučenje bez kraja!

Politika

AKO GA SADA NE PUSTE, OPREDELILI SU SE ZA SMRTNU PRESUDU: Oglasio se sin generala Ratka Mladića nakon posete ocu

Politika

Oglasio se sin Ratka Mladića: Najnovije informacije iz Haga o generalu