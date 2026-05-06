Oglasio se Darko Mladić: Otkrio poslednje informacije o srpskom generalu

Darko Mladić, sin generala Ratka Mladića, oglasio se danas povodom najnovijih informacija o zdravtsvenom stanju njegovog oca.

Prema Mladićevim rečima, stanje srpskog generala je danas lošije u odnosu prethodni dan.

- General Ratko Mladić je lošije nego juče - rekao je Darko Mladić kratko za banjalučku ATV.

Kako je dodao, ne zna se koliko će on još izdržati.

- General danas nije mogao da priča i komunicira. Bio je jako loše. Brzo se umorio, veći deo posete je spavao - otkrio je Darko Mladić.

