DARKO MLADIĆ UPOZORIO Stanje mog oca je zaista kritično i akutno terminalno, čekamo odluku Haga

Darko Mladić, sin generala Ratka Mladić izjavio je danas da je zdravstveno stanje njegovog oca i dalje veoma teško i istakao da čekaju odluku Haga o puštanju generala na lečenje u Srbiji.

Prema jučerašnjem saopštenju iz Mehanizma, izveštaj nezavisnih stručnjaka treba da sadrži procenu zdravstvenog stanja generala Mladića treba da bude sastavljen do 1. maja.

Izveštaj bi trebalo da sadrži i podatke o stepenu u kojem se može proceniti životni vek generala Mladića i adekvatnost nege koju trenutno dobija.

"S obzirom na to da se i lekari pritvorske jedinice i naši lekari u suštini slažu oko njegovog stanja i da je ono zaista kritično i akutno terminalno, dakle, ja lično ne razumem potrebu za veštakom, ali na kraju krajeva dobro je da je taj rok kratak, da nije to neki rok od mesec-dva ili da nema roka, tako da evo već koliko prekosutra ćemo videti taj nalaz veštaka i ja očekujem da on isto potvrdi to stanje koje je svima očigledno. Dakle, tamo i u usmenim kontaktima sa ljudima koji su oko mog oca – to mi je potvrđeno još prošle nedelje, tako da ne vidim kako bi veštak mogao da napiše nešto značajno drugačije", rekao je Darko Mladić.

