'I DALJE JE ISTO STANJE, JEDVA PRIČA' Sin Ratka Mladića poručio: Čekamo odgovor Mehanizma za puštanje na lečenje u Srbiju

Zdravstveno stanje generala Ratka Mladića i dalje je veoma teško. Porodica čeka odgovor Mehanizma za krivične sudove u Hagu na zahtjev za njegovo hitno puštanje na lečenje u Srbiju.

Generalov sin Darko Mladić ne očekuje odgovor do kraja ove sedmice, ali se nada da će Tribunal poštovati pravila koje je letos uspostavio i da će njegov otac do tada da izdrži.

- Јa sam se danas čuo kratko, nekoliko minuta sa ocem, on je i dalje istog stanja, jedva priča. Taj razgovor nije mogao ni da traje nešto puno zato što on ne može da govori, nemamo još ništa povratno i mislim da ni nećemo imati verovatno do kraja ove nedelje što se tiče Suda i onoga o čemu će oni da odlučuju, tako da u ovom trenutku sve je isto još uvek. Meni je najspornija u svemu tome činjenica da Sud mora da se uveri da neko osuđen umire da bi ga pustio i da to tako eksplicitno kaže, ja mislim da je to uskraćivanje prava na lečenje i na neki način smrtna kazna, tako da ako u ovom slučaju sada moj otac ne bude hitno pušten – on verovatno već i neće moći da bude izlečen - rekao je Darko Mladić, sin generala Ratka Mladića.

Autor: A.A.